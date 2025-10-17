Qué es Municipalistas Primero Canarias, el último partido creado en las islas La formación nació en enero de 2025 tras la ruptura del sector crítico de Nueva Canarias-Bloque Canarista con el partido

Sara Toj Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 17 de octubre 2025, 12:25

La historia de Municipalistas Primero Canarias nació en enero de este año tras la ruptura del vínculo entre el Bloque Nacionalista Rural (BNR) con Nueva Canarias-Bloque Canarista. Tras los desencuentros entre el sector más crítico de los canaristas con la dirección del partido, el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, y el de Agüimes, Óscar Hernández, impulsaron la nueva formación, que este fin de semana vive su primer congreso, de carácter constituyente.

¿Cuándo nace Municipalistas Primero Canarias?

En enero de 2025 se formaliza la ruptura entre el Bloque Nacionalista Rural (BNR) liderado por Teodoro Sosa, y Nueva Canarias-Bloque Canarista. Tras ello, alcaldes, concelajes y cargos públicos comenzaron a marcharse de la formación canarista.

En marzo, los partidos independientes BNR; Roque Aguayro de Agüimes; Agrupación de Electores por Tejeda; Juntos por Guía; Compromiso por Firgas (Comfir); Asociación de Barrios (ASBA) de Valsequillo; Unión Veguera de San Mateo; y Forum Drago de Ingenio firmaron el documento de la constitución de la nueva formación para después remitirlo en el Registro de Partidos Políticos.

Fue el 19 de mayo de 2025 cuando se presentó de manera oficial Municipalistas Primero Canarias en Infecar.

Los motivos

Los escindidos de Nueva Canarias pedían al partido una renovación de la dirección para que se incorporaran nuevos rostros a los puestos de mando. Ante ello, NC adelantó un año su sexto congreso nacional, en el que el que era el líder de los canaristas, Román Rodríguez, y su secretario de Organización, Carmelo Ramírez, pasaron el testigo. Luis Campos es ahora el secretario general de la formación.

En 2024 también se sucedieron tres mociones de censura contra los alcaldes de San Mateo, Guía y Agaete, todos del sector crítico.

Marcha de concejales

En abril, 22 concejales de Nueva Canarias repartidos por siete municipios de Gran Canaria presentaron su renuncia para seguir militando en el partido canarista para unirse al proyecto impulsado por Teodoro Sosa y Óscar Hernández.

NC los considera tránsfugas porque han dejado el partido pero no han entregado el acta del partido. Sin embargo, los ediles garantizaron que cumplirán con sus obligaciones hasta 2027.

Referentes

El presidente de Municipalistas Primero Canarias Óscar Hernández, que será elegido este fin de semana en el primer congreso del partido. La formación también está liderada por el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa.

El último alcalde en unirse al proyecto es Juan Antonio Peña (Ciudadanos para el Cambio), regidor de Telde, que se incorporó a principios de octubre junto a su equipo. Con él también se unió a las filas de Primero Canarias su compañero Daniel Reyes, actual consejero de Ciuca en el Cabildo de Gran Canaria.

Mesa de Unidad Canaria

El principal objetivo en los inicios de su andadura es la creación de una Mesa de Unidad Canaria, que persigue construir un espacio de diálogo entre las fuerzas nacionalistas de las islas para, así, ir juntos a las elecciones generales y tener la mayor representación posible en el Congreso y el Senado del archipiélago. Para esta ecuación, han tendido la mano no solo a Coalición Canaria, sino también a sus excompañeros de NC.

Para los canaristas, esta propuesta es «cínica», puesto que la nueva formación, bajo su punto de vista, nace de aquellos que han «destruido y roto un espacio político que costó construir».

Por su parte, Coalición Canaria ha mostrado su mano abierta a negociar con la formación para conseguir mayor representación en Madrid.

El futuro

Según defiende Municipalistas Primero Canarias, lo principal para el partido es defender los intereses de las islas «por encima de cualquier otra consideración personal o partidista».

La formación presume de tener presencia en 18 de los 21 municipios de Gran Canaria, y traslada que ya tiene contactos con grupos locales de otras islas para tener presencia en todo el archipiélago.