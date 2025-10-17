El alcalde de Telde será vicepresidente de Primero Canarias Es el número cuatro de la lista única al consejo político de la formación, que celebra desde hoy su congreso constituyente

Juan Antonio Peña, alcalde de Telde, será el vicepresidente tercero de Municipalistas Primero Canarias, que celebra su congreso constituyente entre hoy y mañana. Peña es uno de los nombres más destacados de la lista única al Consejo Político Nacional que lidera el alcalde Óscar Hernández, que será el primer presidente de la nueva formación.

La presencia de Peña entre los cargos de más importancia de Primero Canarias sella alianza de Ciudadanos por el Cambio (CIUCA) con el proyecto impulsado por el sector crítico de Nueva Canarias. Ciuca ha sido una de las últimas formaciones locales en sumarse al nuevo proyecto: lo hizo el pasado 30 de septiembre.

«Desde que nace Primero Canarias dijimos: 'Nuestro apoyo lo van a tener'», declaró Peña tras anunciarse la alianza entre Ciuca y Primer Canarias. En la lista también aparece Daniel Peña, presidente de Ciuca y consejero en el Cabildo de Gran Canaria. Ocupa el puesto número 69.

Un Consejo Político de 150 miembros

Como número dos está Valeria Guerra, teniente alcalde de Gáldar en el gobierno de Teodoro Sosa, que no está en el Consejo Político. La segunda vicepresidenta será Vanesa Martín, alcaldesa de Ingenio. Otro nombre destacado es el del alcalde de Valsequillo, Francisco Atta, secretario de acción política.

El máximo órgano del partido estará compuesto por 150 miembros, de los que 17 tendrán cargo. Además de la presidencia y la vicepresidencia habrá una secretaría de organización; una secretaría de acción política e implantación; una secretaría de comunicación; una secretaría de igualdad; una secretaría de formación y estrategia; una secretaría de juventud; una secretaría de transición ecológica; una secretaría de políticas sociales; y una secretaría de afiliación y militancia. Completan el equipo un gerente, cargo que ocupará Ruymán Santana; y un tesorero, que será Pedro Rodríguez.

