11 series para ver después de 'Los Anillos de Poder'

'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder' llega a su fin tras ocho episodios basados en la obra de J.R.R. Tolkien. La primera temporada de la serie, una ambiciosa propuesta que se estrenaba como la más cara de la historia, ha dejado un sabor agridulce y no ha cumplido las altas expectativas en crítica.

No obstante, la serie también dejará un hueco entre los amantes de la fantasía que seguían cada episodio de la historia sobre cómo Sauron extendió su poder en la Tierra Media. Pero que no cunda el pánico, porque entre las plataformas de streaming encontramos otras ficciones del género para ver tras 'Los Anillos de Poder'. Por el momento se desconocen los detalles sobre cuándo llegará la segunda entrega, y aunque el showrunner de la serie Patrick McKay ha asegurado que espera que pase el menor tiempo posible entre temporadas, parece evidente que dada la magnitud de la producción habrá que esperar «un par de años más».

Mientras tanto, estas son otras series de fantasía y ficción que pueden interesarte:

1 HBO Max 'La Casa del Dragón'

'Juego de Tronos' y su precuela son un must del género que, si todavía no has visto, no te puedes perder. 'La Casa del Dragón' narra la historia y declive de la dinastía Targaryen 200 años antes de los acontecimientos narrados en la serie original, de la que además se ha confirmado un spin off sobre Jon Snow. La nueva producción de HBO Max llegará a su décimo y último episodio el próximo 23 de octubre y ya ha anunciado una segunda temporada en camino.

2 Amazon Prime 'Good Omens'

Neil Gaiman y Terry Pratchett , dos de los autores más conocidos del género de ficción, coescriben la novela homónima que adapta esta serie de Amazon Prime. Douglas Mackinnon dirige la primera temporada de la producción, que se estrenó en 2019 con guion del propio Gaiman. Por el momento es la única que está disponible, aunque hay confirmada una segunda entrega.

La historia viaja en el tiempo hastaal Apocalipsis y el Juicio Final, cuando El Anticristo está a punto de nacer y el demonio Crowley (David Tennant) y el ángel Aziraphale (Michael Sheen) llegan a un punto en común: ayudar a los humanos, a los que han cogido cariño, a salvar el mundo y evitar un destino fatal.

3 Amazon Prime 'Carnival Row'

Otra de las apuestas de Amazon por el género de fantasía es 'Carnival Row', una historia ambientada en un mundo neovictoriano en el que los humanos conviven con criaturas mitológicas que han huido de sus respectivos mundos por la guerra. Todo sucede en Burge, una oscura y futurística ciudad donde todo se complica cuando un asesino en serie comienza a matar a los no humanos. El inspector de la policía Rycroft Philostrate (Orlando Bloom) interá dar caza al criminal mientras la relación entre las especies se complica. Por el momento cuenta con una única temporada, pero ya tiene confirmada una segunda entrega.

4 Netflix 'Sandman'

'Sandman' es una de las producciones más ambiciosas de Netflix, basada en los cómics de la línea Vértigo de DC, escrita entre 1989 y 1996 también por Nel Gaiman, que a su vez es el cocreador y productor ejecutivo de esta adaptación. La ficción se centra en la historia de Morfeo, (el Rey de los Sueños), que después de pasar años encarcelado emprende un viaje por diferentes mundos para encontrar lo que le fue arrebatado y, de esta forma, recuperar su poder. El mito moderno y la fantasía oscura se entrecruzan en la trama de la serie, que juega con la ficción contemporánea, el drama histórico y la leyenda.

5 Amazon Prime 'La rueda del tiempo'

Otra de las potentes adaptaciones literarias de Amazon Prime es 'La rueda del tiempo', basada en la extensa obra de 14 libros de Robert Jordan l, que tras años de desarrollo se estrenó en 2021 con guon de Rafe Judkins. Tiene confirmadas dos temporadas más, en las que seguiremos con la historia de este universo en el que solo las mujeres pueden usar la magia.

La historia arranca con la llegada a Dos Ríos de Moiraine (Rosamund Pike), una potente hechicera que forma parte de la poderosa organización Aes Sedai, encargada de luchar contra el Poder único. La maga tratará de dar con el Príncipe Renacido, el encargado de salvar el mundo para destruirlo un tiempo después, en una historia que se repite en un bucle al que intentarán darle fin. Pero El Oscuro también busca dar con él y utilizar el Poder único para sus peligrosos fines.

6 Apple TV+ 'Foundation'

Apple TV+ puso toda la carne en el asador con 'Foundation', la adaptación de las novelas de Isaac Asimov con la que la plataforma pretendía competir con Netflix, HBO y Amazon Prime. La producción es pura ciencia ficción, basada en el viaje de un grupo de exiliados que intetnarán salvar a la humanidad y reconstruir la civilización tras la caída del Imperio Galáctico.

Todo comienza con la predicción del Dr. Hari Seldon sobre el declive del Imperio, cuando él y un grupo de seguidores parte hacia los confines de la galaxia para formar La Fundación y preservar el futuro de los humanos. Sus objetivos no sientan nada bien a los Cleons, una dinastía de emperadores que temen perder su control sobre el espacio. La serie, que de momento tiene 10 epidosios, ya cuenta con una segunda temporada en camino.

7 HBO Max 'La materia oscura'

Esta serie de HBO Max adapta la trilogía homónima de Philip Pullman, que narra la historia de dos niños que han crecido en mundos paralelos pero cuyo destinos se cruzan en una guerra contra los poderes que dominan el universo. Además, descubrirán un complot con niños robados y un fenómeno llamado Dust que marcará la trama y el destino de los protagonistas. La producción de HBO Max, donde se tratan temas como la mitología, religión y metafísica, estrena su tercera temporada el próximo 5 de diciembre.

8 Filmin 'Strange Events'

'Strange Events' es una buena opción para los amantes del género de ficción y terror. La serie de Filmin está compuesta por seis episodios independientes y cada uno de ellos cuentan tres historias aterradoras marcadas por fenómenos paranormales. Casas con presencias, residencias universitarias sinisestras, cadáveres que desaparecen y otras tramas que atrapan por completo al espectador.

9 Netflix 'The Witcher'

Henry Cavill se mete en la piel de Geralt de Rivia, un brujo que pasa de cazar monstruos y otro tipo de criaturas a verse involucrado en el conflicto entre dos naciones humanas, el Imperio Nilfgaardian y los Reinos del Norte. La trama se desarrolla en un mundo oscuro cargado de mitología y magia, donde el destino llevará al protagonista a encontrarse con una poderosa hechicera y una princesa que guarda un importante secreto.

'The Witcher', creada por Lauren Schmidt Hissrich, adapta los libros de Andrej Sapowsk, todo un clásico para los amantes del género de fantasía que cobró más fuerza y popularidad tras el lanzamiento de los videojuegos. La producción de Netflix estrenará su tercera temporada en verano de 2023.

10 Netflix 'Vikings'

'Vikings' arranca con la historia de Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel) y muestra su ascenso hasta convertirse en el rey de las tribus vikingas. Este drama histórico recrea mediante las hazañas bélicas del protagonista la expansión del dominio escandinavo, mostrando también los acontecimientos históricos que se sucedieron tras él a través de sus hijos.

Y si te quedas con ganas de más tras sus seis temporadas, también puedes ver su spin off, 'Vikings: Valhalla', que sigue la historia un siglo después de los acontecimientos mostrados en la serie original.

11 HBO Max 'Beforeigners'

Esta serie noruega explora la ciencia ficción a través de un suceso que ambia el mundo de forma radical, cuando unos destellos de luz aparecen en el mar y aparecen en el presente personas del pasado, que no les quedará más que adaptarse a la sociedad actual. Para complicarlo todo más, los 'viajeros' no provienen del mismo lugar ni época, sino de hasta tres periodos distintos, la la edad de pieda, la época vikinga, y el siglo XIX. Por el momento, la producción cuenta con dos temporadas en HBO Max.

11 Netflix 'Barbarians'

Siguiendo con las batallas y la recreación histórica, la serie alemana 'Barbarians' es otra de las producciones que puede interesarte si echarás de menos las luchas de 'Los Anillos de Poder'.

La producción viaja al año 9 d. C. para recrear la sangrienta batalla del bosque de Teutoburgo, en la que un grupo guerreros germánicos trataron de hacer frente al avance del Imperio Romano y su invasión.