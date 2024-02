Estibaliz Urresola: «Es una pena que tengamos que aprender a golpe de tragedia»

'20.000 especies de abejas' no existiría sin una carta que escribió un chaval de Ondarroa antes de quitarse la vida en 2018. Ekai Lersundi tenía 16 años y estaba a la espera de un tratamiento hormonal que nunca llegó. Soñaba con que los que vinieran después no sufrieran lo mismo que él. Aquella llamada a la esperanza dentro de una tragedia despertó en Estíbaliz Urresola (Llodio, 1984) el impulso de contar el torbellino por el que atraviesa una familia cuando su niña pide llamarse Lucía y no Aitor.

La ópera prima de la directora alavesa consiguió tres de los quince Goyas a los que aspiraba: dirección novel, guion original y mejor actriz de reparto para Ane Gabarain, que encarna a la tía 'hippy' de la pequeña protagonista. Un canto a la identidad y la tolerancia que ya está disponible en plataformas después de llevar a 160.000 espectadores a los cines.

–Esta ha sido su segunda gala de los Goya. ¿Cómo la ha vivido?

–Mucho mejor que la primera, en la que estuve enferma. Dos días antes de la gala entregaba la copia final de '20.000 especies de abejas' a la Berlinale, esa recta final me agotó. Estaba congestionada, con fiebre... Este año ha sido un goce estar rodeada de todo el equipo. Fuimos juntas en el tren, ilusionadas. Muy bonito.

–¿Cuál de los tres Goyas le hace más ilusión?

–El de Ane me hace muy feliz porque es un personaje que escribí con muchísimo cariño. Siento que la gente lo ha recibido así; 'todo el mundo debería tener una tía Lourdes', me dicen. En cuanto a los dos Goyas míos no puedo elegir. Representan dos cosas distintas que han tenido lugar en un tiempo diferente. El guion es una fase muy solitaria, que arrancas presa de la inseguridad y las dudas. Pasas sola por muchos túneles negros. Puedes consultar, pero el guion pertenece a una dimensión muy íntima y solo tú puedes resolver los problemas que tenga. Además, trabajaba con un material muy sensible después de entrevistarme con familias que habían compartido conmigo sus relatos de vida. Sentía una gran responsabilidad que en algunos momentos me atenazaba. El premio de dirección novel también me emociona. Cuando me di cuenta de que tenía que dirigir la película, pensé: joder, ¿esto lo he escrito yo? ¿Por qué tantos niños, animales, figurantes, fundiciones? Reunía todo lo que aconsejan no meter en tu primera película. En esa fase estás rodeada del equipo y te sientes más arropada, aunque las últimas decisiones siempre son tuyas.

Estibaliz Urresola y Sofía Otero, protagonista del filme, en los Goya. Efe

–Tuvo un recuerdo para los padres de Ekai Lersundi. Sin aquella carta que escribió no existiría esta película.

–Sí. Ekai tomó una trágica decisión que, si me pongo en la piel de los padres, tiene que ser muy difícil de encajar. Ekai era un chico trans de 16 años que estaba aceptado en su casa y en el colegio. La familia había dado cada paso de manera admirable en un tiempo en el que todavía no había tanta información sobre el tema. Aun así, su hijo decide quitarse la vida. Tremendo. Los padres de Ekai son un ejemplo de inspiración.Le han dado la vuelta a la situación y son puro amor. Intentan honrar el nombre de su hijo y hacer que esa pérdida tenga sentido a través de la pedagogía y el acompañamiento a otras familias.

–¿Los padres siguen en Naizen, la Asociación de Familias de Menores Trans de Navarra y Euskadi?

–Sí. Es una pena que tengamos que aprender a golpe de tragedia, pero Ekai finalmente consiguió su objetivo: visibilizar la realidad de los niños y jóvenes trans.

Tráiler de '20.000 especies de abejas'.

–Hay consenso: su discurso en los Goya fue el más combativo de la noche. Condenó los abusos de poder, la violencia sexual y el genocidio en Gaza.

–Y eso que no dije nada... Hablé de mi pueblo, mi familia... Fue uno de los discursos con más lado personal. Tener un micrófono es una responsabilidad y un privilegio. Lo utilicé para dar alcance a estas realidades. Hace falta denunciar tantas cosas que todos los escenarios que tengamos serán pocos.

–La pequeña Sofía Otero se lo pasaría bomba.

–Bomba. Por la mañana conoció a Aitana Sánchez-Gijón, con la que tenía que entregar el premio. Estaba muy emocionada. Durante la gala la tenía sentada a mi lado y me preguntaba todo el rato: '¿a esta categoría no estamos nominadas?, ¿qué diferencia hay entre esta categoría y esta otra?'. Estuvo siempre atenta y curiosa, como es ella.