Por fin España ha reaccionado. Llevábamos dos meses discutiendo de naderías –que si Ucrania, que si la reforma laboral, que si las macrogranjas– hasta que hemos encontrado un asunto verdaderamente importante, decisivo, que exige adoptar una postura política urgente: el festival de Benidorm.

El sábado me senté ante el televisor abrumado por las expectativas. Había oído a personalidades muy relevantes, ministras incluso, advertirnos de que una tal Rigoberta había compuesto un auténtico himno feminista y una canción revolucionaria y pertinente, que hablaba de tetas y de madres, conceptos ambos hermosos e irrebatibles. Les confieso que me quedé un poco decepcionado porque yo esperaba a Simone de Beauvoir cantando sus obras completas y en su lugar me encontré con una coplilla tipo Mecano. Antes de que me llamen falócrata, les adelanto que la canción me gustó y que en mis años jóvenes la hubiese bailado en las discotecas con gran aparato gestual y enorme convicción. En aquel tiempo también bailaba así «Billy Joe en el aserradero/ con la motosierra/ se cortó un huevo», que en cierto modo podría considerarse otro himno feminista. En mi casa, sin embargo, la votación alternativa se la llevó Rayden, un rapero con bigote que al menos se había currado la letra y que montó en el escenario un follón de boda húngara que nos resultó muy entretenido. Por fortuna, aquí también había un comité de expertos y al final ganó una chica que sufría insólitas convulsiones mientras declamaba emocionantes versos llenos de verdad, como «yo siempre toy ready» o «el mundo está loco con este party», en los que me pareció descubrir la huella de Lorca. Con razón aquello lo presentaba uno que fue ministro de Cultura, mi amol.