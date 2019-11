Nacionalismo y futuro

El reciente proceso electoral no ha sido fácil para las organizaciones nacionalistas de las Islas. Con algunos dirigentes a uno y otro lado que cuestionaban el acuerdo establecido entre Coalición Canaria y Nueva Canarias; más visibles en esta última. Finalmente, el nacionalismo contará con representación en el Congreso por las dos circunscripciones canarias. De las pocas buenas noticias en una jornada, la del 10N, en la que el Estado español se igualó con otros estados europeos, lamentablemente, en la presencia del extremismo racista, xenófobo y machista. Y en la que la repetición de los comicios dejó un endemoniado escenario para la gobernabilidad.

Aunque esto último se ha convertido en una oportunidad, como confirma el inmediato desbloqueo de relaciones y el preacuerdo de Gobierno eatablecido entre PSOE y Unidas Podemos. El nacionalismo canario puede ser muy importante en ese proceso, con su responsable apoyo a la gobernabilidad sin olvidar la lógica exigencia de buen trato a las Islas y cumplimiento de la Agenda Canaria.

Pero volvamos a la situación del nacionalismo tras el 10N. Cierto es que no hubo demasiado tiempo, por la premura impuesta por el calendario electoral, para limar asperezas, superar viejas heridas y explicar pedagógicamente las significativas virtudes del entendimiento entre ambas organizaciones. Tan cierto como que algunos se opondrían sí o sí bajo cualquier circunstancia. No todo el mundo comparte el valor de un nacionalismo fuerte capaz de defender a Canarias en el marco estatal y europeo, frente al secular olvido de las formaciones estatalistas.

Pasadas las elecciones generales, no queda otra que mirar hacia delante. En la etapa próxima no debe descartarse un mayor acercamiento entre los dos sectores que abra la senda de la colaboración sincera e, incluso, algo mucho más complicado, de una futura unidad del espacio nacionalista de la Islas. No será nada sencillo. Estarán en ese proceso, que requerirá tiempo e ideas, diálogo y generosidad, autocrítica y mirada al futuro, quienes quieran estar, evidentemente. Hay personas y colectivos que, de forma legítima, se encuentran más próximas a proyectos de carácter estatalista. O no comparten determinados grados de unidad, prefiriendo mantener grupos o organizaciones muy homogéneas, aunque condenadas a ser minoritarias, cuando no voluntariamente marginales.

Se precisa para ello comenzar a trabajar, sin prisas, en la búsqueda de espacios de acercamiento y debate. Para, en su momento, configurar un programa abierto, inclusivo, que recoja lo mejor de las organizaciones políticas, corrientes y colectivos existentes, en las que hoy se aprecian distintas sensibilidades ideológicas, así como aportaciones de la sociedad civil. Sin que sea el programa concreto de uno para que pueda ser el de todos y todas. Aprovechando la experiencia acumulada y los hombres y mujeres que la han representado, con aciertos y errores, pero abordando al tiempo un amplio proceso de renovación generacional.