El nacionalismo canario, la voz contra el «ninguneo»

Pedro Quevedo planteó una reflexión a los ciudadanos: «Se han perdido siete meses miserablemente porque los que tenían la obligación de ponerse de acuerdo, no lo han hecho. Los que han bloqueado la política española han dañado enormemente los intereses de Canarias y del resto del Estado». Y dijo que esa misma gente vuelve a pedir el voto, «y nosotros les vamos a decir una cosa: los nacionalistas canarios, la gente que sólo obedece a esta tierra demostramos, cuando hemos estado en Madrid y hemos tenido capacidad de influencia, que somos los únicos que podemos cambiar las cosas para este tierra. Si no estamos en las Cortes Generales, imperará el olvido, el maltrato y el ninguneo y los fondos de Canarias se irán para otro territorio». Y añadió: «Les pedimos su apoyo porque hemos mostrado que lo primero es la defensa de los intereses de esta tierra».

María Fernández pidió un último esfuerzo a todos las canarios y las canarias para «transformar el cabreo en un voto nacionalista, que es un voto por las islas, por Canarias y para defender con más fuerza, y como siempre hemos hecho, los intereses de nuestra tierra». Y aseguró que en los próximos cuatro años se va a decidir no solo el futuro de quien va a gobernar España sino también el futuro de los que viven en estas Islas, no va de izquierda ni de derecha, y si los nacionalistas canarios no están en Madrid nadie va a pelear y sacar la cara por lo nuestro. «Tengan claro que los senadores y diputados nacionalistas vamos a estar allí por esta tierra, no vamos a tirar la toalla nunca. Por eso les pido que el domingo voten a los nacionalistas canarios porque no les vamos a fallar», aseveró.

En esta línea, Quevedo manifestó que es necesario que haya voces de obediencia canaria dispuestas a defender esta tierra. “Tenemos la ventaja de que, cuando pudimos, lo hicimos de verdad. Tenemos los mejores presupuestos estatales de la historia de Canarias y fueron los de los años 2017 y 2018, donde fuimos decisivos en el Congreso de los Diputados”, puntualizó.

Asimismo, María Fernández aseguró: «Nosotros sí que presionaremos en Madrid, e insistiremos para que Canarias se respete, se respete el Estatuto de Autonomía y se respete el Régimen Económico y Fiscal». Y resaltó: «El voto de los nacionalistas canarios vale oro porque no solo vamos a ayudar a desbloquear este país, sino también sobretodo a desbloquear los asuntos pendientes de Canarias».

Ambos señalaron que si los nacionalistas conseguimos tres o cuatro diputados y varios senadores, tras el 10N, les van a tener que escuchar, porque van a luchar para que haya gobernabilidad estatal y para que no se ignore a nuestra tierra.

En el acto estuvieron los candidatos al Senado, Heriberto Dávila y Ángeles Batista, que coincidieron al resaltar el gran esfuerzo realizado por ambas organizaciones políticas, Nueva Canarias y Coalición Canaria, para dejar de lado las diferencias, realizar un trabajo conjunto y luchar juntas en estas elecciones, colocando en un primer lugar las necesidades de estas Islas.