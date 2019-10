«Tenemos la oportunidad de ser determinantes» en Madrid

«No vamos a retroceder ni un milímetro en la defensa de Canarias porque no son privilegios sino derechos de nuestra tierra, con los que no ha cumplido antes nadie porque carecíamos de fuerza suficiente para imponernos», enfatizó el número uno. Porque «vemos un continuo maltrato» a las islas, «hemos dicho basta», añadió María Fernández. Por estos motivos, NC-CC-PNC «nos hemos unido porque el nacionalismo unido siempre va a ser bueno» para Canarias y porque es la garantía para «corregir los incumplimientos, olvidos y abandonos a los que nos tienen acostumbrados», los sucesivos gobiernos estatales, «si no podemos imponer la fuerza de los votos nacionalistas canarios en Madrid», según ambos dirigentes.

Los candidatos al Senado por Gran Canaria, Heriberto Dávila y María Ángeles Batista, hicieron un llamamiento a hacer un “esfuerzo, a pelear”, en los próximos 20 días, para tener una “voz fuerte” en las Cortes Generales. Batista dijo que, en NC-CC-PNC, “estamos comprometidos” para conseguir una presencia “más importante” en ambas cámaras. Dávila hizo hincapié en que, con Quevedo y Fernández en el Congreso, el Archipiélago se hará oír, como en los acuerdos presupuestarios estatales de 2017 y 2018, a través del voto 175 y 176 de los nacionalistas canarios.

El presidente de NC, Román Rodríguez, afirmó que la “razón que nos mueve es el interés general” de las canarios y los canarios. “No se merecen la confianza” los partidos políticos que, el pasado mes de abril, la obtuvieron porque “no supieron gestionarla”, denunció.

El líder nacionalista explicó que la próxima legislatura será muy importante ya que se decidirá el nuevo modelo oara financiar la sanidad, la educación y los servicios publicos. Por este motivo, y para que “no nos maltraten ni nos arriconen, tenemos que tener voz propia, fuerte” en Madrid.

Para el secretario general de CC de Gran Canaria, Pablo Rodríguez, el próximo 10N “nos jugamos el futuro” porque las formaciones estatales van a intentar arrinconar al nacionalismo. “Es nuestra responsabilidad cambiar eso”, alertó. “Teniendo fuerza es como vamos a garantizar que se hable de Canarias”, remarcó Pablo Rodríguez.