Las chapuzas de Negrín no tienen límite

El currículum que deja Negrín en su gestión no puede ser más nefasto. Cuatro años de bochornoso mandato al frente de la Tele, de chapuzas que van desde la incapacidad para poner en marcha la Ley de la Radio Televisión Pública Canaria , primer y único encargo del legislador, pasando por la contratación de programas por encargo, entre el que destaca El Foco , de una empresa amiga, Socater, el más caro de la historia de la televisión cuya audiencia se arrastra en los niveles más bajos de la parrilla. Santiago Negrín , que debió ser el primer presidente de la «nueva televisión», aquella que el legislador autonómico quiso que fuese independiente, lo ha sido de la más controlada por el poder político y por intereses ajenos a lo público. Desde el minuto uno Negrín ha respondido, en su cargo, a dos corrientes de intereses que confluyen en la Televisión pública, los de la empresa de la que proviene, la cadena SER y el emporio Prisa , además de otros agregados de capital peninsular pero instalados en Canarias disimulando ser canarios; y del otro, el interés de Fernando Clavijo por crear un búnker mediático en su entorno que oculte todas sus miserias y perpetúe el régimen filo-democrático que ha creado desde la presidencia del Gobierno. Clavijo vendió el contrato de informativos de la Televisión Canarias desde que Ana Oramas lo propuso, por la puerta de atrás, como candidato a la presidencia del Gobierno, y lo hizo a un grupo mediático amplio mientras engañaba al resto. Para conseguir ese objetivo, siendo candidato a la presidencia del Gobierno, nombró a Santiago Negrín , al que unos y otros han instrumentalizado a lo largo de estos años convirtiendo la tele en un auténtico lodazal del que huyeron algunos de los representantes nombrados por los partidos políticos.

No seré yo quien califique penalmente la actuación de Santiago Negrín en el proceso de adjudicación de los servicios informativos de la Radio Televisión Canaria . Pero sí afirmo con todas las consecuencias que si, directamente no ha prevaricado, sí se ha movido al borde de esa figura delictiva y de la legalidad para ejecutar una orden de los lobbies empresariales de los que es hijo y de los políticos que lo han sostenido más allá de la decencia. El rastro que ha dejado en estos meses lleva directamente a la sospecha, más que infundada, de que se ha movido en torno a intereses totalmente ajenos a los que debe mover el cargo para el que lo habilitó el Parlamento de Canarias y que ha trabajado en exclusiva para satisfacer esos intereses inconfesables.

«A esa labor de favorecer la impunidad de Negrín se sumó Coalición Canaria, el Gobierno de Clavijo y el PSOE de Torres»

Ya no me atrevo ni a calificar a Negrín de mal gestor. Creo que, conscientemente, de forma deliberada, ha estrangulado el gobierno de la Televisión para quedarse solo y cumplir con el mandato, el único mandato y más exclusivo que recibió, adjudicar los servicios informativos en un proceso totalmente teledirigido desde fuera y controlado gracias a la figura del administrador único. A esa labor de favorecer la impunidad de Negrín se sumó Coalición Canaria desde el Parlamento de Canarias defendiendo, una y otra vez, su gestión e impidiendo la renovación de los órganos de Gobierno. Desde el Gobierno, verdadero director de la Televisión, colaboró hasta extremos insospechados, forzando a los Servicios Jurídicos a decir lo que el presidente quería escuchar para entregarle los argumentos a Ángel Víctor Torres, que se une y accede a maniobrar en la misma línea para garantizar la continuidad de Negrín y garantizando también su cometido.

Es así como la tele se queda sin consejeros, sin mayorías, en manos de un presidente marioneta, en manos del Gobierno y de sus intereses. Es así como se llega al concurso inicial, en el que Negrín se impone como convocante y adjudicatario a pesar de las advertencias, y es así como la maquinaria del Gobierno opera para garantizar que el concurso llegue a donde quiera que termine.

En esta alocada carrera en la ilegalidad, o bordeándola, no contaba el Gobierno, ni Negrín, con funcionarios que no estaban dispuestos a pasar por todo, que hicieron advertencias graves, que buscaron información para conocer las responsabilidades personales en las que podían incurrir... y que llevaron a la mesa de contratación a un callejón sin salida, dejando a Negrín solo con el mandato sin cumplir en sus manos. Fue así como se saca de la manga un segundo concurso, negociado y sin publicidad, con un margen de maniobra mayor, en el que no contaba con que uno de los socios preferidos para la adjudicación decayera por errores administrativos, empresarialmente imperdonables.