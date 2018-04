Negrín se defiende pero no convence a la mayoría

Así lo manifestó durante una comisión de control para explicar la situación del concurso --suspendido cautelarmente este lunes por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife-- en la que los grupos le instaron a buscar una solución para que la televisión no se vaya a negro cuando se cumpla la vigencia del contrato de la señal el 30 de junio.

"Lo último que me apetecía era iniciar este camino solo, pero mi deber está en impedir que se fuera a negro. En cualquier caso, la inacción es una asunto de trascendencia, ya que de no promover una licitación se hubiera favorecido los intereses de un solo agente", manifestó.

Por su parte, Negrín señaló que han sido muchas las dificultades que ha tenido que atravesar y que durante este proceso "se ha dañado la imagen del ente".

"No he abandonado por responsabilidad. Unos 700 trabajadores dependen de este contrato y me levanto cada día para sacar esto adelante", expresó al tiempo que espetó a los grupos que deben tener la seguridad "de que si una sola petición de dimisión hubiera venido acompañada de una solución viable" no habría seguido en el cargo.

Negrín explicó que de nueve o diez resoluciones judiciales sobre este tema, nueve las ha tenido a favor y que sobre el negociado sin publicidad es el plan "legal" que tiene para sacar este tema adelante.