«La pizza es un vegetal... y los eSports son saludables»

Jonathan Mariano, en TriplePundit, se cuestionaba en esas fechas: «¿Nos podemos fiar de un sistema gubernamental que afirma que la pizza es un vegetal, o que por lo menos lo insinúa? ¿Qué más podemos hacer para asegurar no sólo que un vegetal sea un vegetal, sino también que nuestros programas de alimentación en las escuelas incluyan lo que es saludable y nutritivo?».

Las personas, empresas e instituciones políticas (léase Consejería de Educación y Universidades y, por extensión, Gobierno de Canarias ) que promocionan la práctica de los videojuegos de competición, todavía no han sido capaces de proporcionar a la ciudadanía, a los padres y las madres, y a los docentes, unos argumentos sólidos sobre los potenciales beneficios de los eSports . Por el contrario, la Organización Mundial de la Salud , hace escasamente unos meses, ha incluido los videojuegos entre las actividades adictivas y tóxicas, que implican «trastornos mentales, de conducta y del neurodesarrollo»; la Sociedad Canaria de Pediatría estima «totalmente inapropiado considerarlos como deporte y entiende que es una actividad sedentaria»; el Colegio de Licenciados en Educación Física de Canarias manifiesta que la promoción de la actividad física regular , y dirigida por profesionales, es la única manera de incidir sobre los altos niveles de obesidad que existen en la Comunidad Autónoma Canaria y que la puesta en marcha de una liga de eSport promueve situaciones y realidades diametralmente opuestas al control del sobrepeso y la mejora de los hábitos saludables.

Cosas distintas

La gamificación y los videojuegos de competición (eSports) son dos cosas distintas. Ya está bien de intentar confundir torticeramente; la primera tiene su hueco entre las metodologías y estrategias para desarrollar los aprendizajes en el aula y puede contribuir a vehiculizar la comunicación entre el docente y el alumnado pues emplea unos códigos que le son habituales a los jóvenes actuales, los segundos promueven un ocio inactivo y que genera dependencia.

Sabemos que algunas personas intentarán verter la falacia de que estamos afirmando que los practicantes de videojuegos son unos enfermos; nada que ver con eso, la que quizás esté enferma es una sociedad que favorece este tipo de prácticas, que ha dirigido el ocio infantil y juvenil hacia una actividad que considera segura porque se desarrolla dentro de la propia casa, frente a espacios calificados como peligrosos como la calle, los parques, las instalaciones deportivas,... Deténganse un momento a pensar al respecto, y llegarán a la misma conclusión que nosotros, el espacio digital es mucho más peligroso porque no sabemos con quién se relacionan, qué tipo de acciones están desarrollando y qué valores están adquiriendo; sobre todo si los adultos somos inmigrantes digitales, es decir, hemos nacido antes del gran desarrollo de las nuevas tecnologías.

La información que pueden encontrar en internet, o en estudios publicados, sobre los efectos nocivos de la práctica de los videojuegos de competición es abundante. Es necesario que conozcamos hacia dónde puede dirigirse la conducta de nuestros hijos e hijas, alumnos y alumnas, si se promociona esta actividad para sus tiempos de ocio y en el entorno escolar. La celebración de la Liga Escolar de eSport no va a “generar una forma más responsable de utilizarlos”, no se le prende fuego al monte para luego impartir talleres donde se informe a los ciudadanos sobre cómo deben mantenerlo limpio para que no se produzcan incendios.