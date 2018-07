El negociete de los eSports

Llamar deporte a los videojuegos deportivos es el mayor eufemismo de los últimos tiempos. Es la manera políticamente correcta de inocularnos una moda muy rentable para lobbies y multinacionales que ya es rutina para muchos adolescentes. Algunos jugadores, pocos y los más hábiles, son encumbrados como héroes y se convierten en millonarios en la adolescencia por el simple hecho de sentarse durante horas delante de la pantalla consiguiendo récords absurdos o ganando partidas virtuales a otros. Nunca he sido hábil con las maquinitas, me declaro sospechoso.

No puedo ocultar mi desprecio a esos ídolos de dedos rápidos y cerebros privilegiados (ironía) que triunfan con un mando. Incluso, en un intento estéril de convencerme, siempre me hablan de sus brillantes expedientes y la complexión atlética de estos para justificarme horas de sedentarismo y triunfos digitales. No me venda fantasías señor presidente, ni mundos virtuales. Dedícase a solucionar nuestra realidad. Quizás sea más convincente si usted, o la consejera de Educación y Universidades Soledad Monzón, hablan de un negocio rentable. Pero no den lecciones de modernidad o presenten la liga escolar de eSports como la solución a las pésimas cifras de la educación en Canarias. Tienen en contra, entre otros, a la Asociación de Pediatras de Atención Primaria, el Decano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deportes de la ULPGC y la mayoría de la comunidad educativa. No se puede negar el empuje y los beneficios económicos de los eSports, pero hay que llamarlos por su nombre: Videojuegos deportivos. Iguales que aquel con el que simulábamos jugar al tenis con una pelota cuadrada y dos palitos que se movían arriba y abajo en la pantalla...