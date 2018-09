Rosa María Mateo: «Soy independiente y nadie me va a dar órdenes»

"Yo vengo aquí a decir la verdad (...). Soy independiente y nadie me va a dar órdenes, ni ustedes ni nadie", ha enfatizado Mateo ante la Comisión Mixta de Control de RTVE, en la que ha acusado a los políticos de importarles "muy poco" la televisión pública y de que sólo se interesan por ella "cuando la pueden controlar".

"Los trabajadores de RTVE estamos un poco cansados de todos los políticos, perdonen que se lo diga", ha subrayado Mateo.

Mateo ha afirmado que no ha dado ningún tipo de instrucción a los servicios informativos ni ha recibido órdenes desde el PSOE para llevar a cabo su gestión, algo que "no ha ocurrido ni va a ocurrir".

"No soy podemita, no soy socialista, no soy nada, soy una ciudadana que cree sobre todo en la libertad de los seres humanos (...). Creo profundamente en la libertad y quiero decirles que mi libertad les beneficia", ha indicado.