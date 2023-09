El discurso de Feijóo en 20 frases

Durante casi una hora y 45 minutos el líder del PP ha hecho especial hincapié en su negativa a la amnistía o en criticar a Sánchez, pero también ha dejado ideas clave sobre economía o violencia de género. Estas han sido 20 de las frases más destacadas de Alberto Núñez Feijóo desde la tribuna:

1. «La amnistía o cualquier fórmula equivalente o análoga es un instrumento adecuado para superar el conflicto catalán. Igualmente, ese conflicto no se resolverá de manera definitiva si no contemplamos el derecho a decidir del pueblo de Cataluña, mediante un referéndum o «cualquier fórmula equivalente o análoga». Con esto bastaría, ¿no? Pues no.

2. «Ningún fin, ni siquiera la Presidencia del Gobierno, justifica los medios. Por eso, por donde otros ya han pasado, y parecen dispuestos a pasar, yo no. No paso por ningún aro que me impongan en contra del interés general, para ser presidente del Gobierno»

3. «Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del Gobierno. Pero no acepto pagar el precio que me piden para serlo. Esta misma respuesta es la que habrían dado Suárez, González, Aznar, Rajoy e incluso, si me apura, hasta Zapatero en su momento, como hizo con el Plan Ibarretxe»

4. «Debemos reforzar los instrumentos para proteger la dignidad del Estado incorporando al Código Penal un delito de deslealtad constitucional, como ocurre en todos los países de nuestro entorno. Y volviendo a castigar el delito de malversación de acuerdo a su gravedad».

5. «Es una gran falacia de que la investidura del próximo presidente del Gobierno de España tiene que pasar irremediablemente por aceptar todas las exigencias independentistas. Los españoles no votaron que fuesen decisivos al otorgarles solo el 5,5% de los votos».

6. «La política no puede normalizar el engaño sistemático. Debemos recuperar el valor que tiene la palabra dad y también el valor de las palabras. Yo no voy a disfrazar nunca como cambios de opinión lo que simple y llanamente son mentiras continuadas que la gente no se merece».

7. «Nadie tiene que explicarme que hay diferentes sensibilidades ideológicas y territoriales. Nadie tiene que explicarme que hay varios idiomas porque yo tengo dos y valoro todas las lenguas de España. Pero, con igual claridad, digo: estoy harto de etiquetas de buen y mal español, de buen y mal gallego, de buen y mal catalán».

8. «Les pido su confianza para que impulsemos conjuntamente seis Pactos de Estado: 1Institucional. 2. Por la Economía. 3. Por las Familias. 4. Por el Estado de Bienestar. 5. El Pacto del Agua. 6. Y un Pacto Territorial»

9. «No comparto que se le llame fachas con toga a los jueces por aplicar una ley mal hecha. Menos aún que eso se haga desde el Gobierno de la Nación. No comparto señalamientos a magistrados. No entiendo que se impulsen leyes para anular por esa vía sentencias judiciales. No acepto que se nombren a ministros y altos cargos en el Tribunal Constitucional, que dejan en entredicho su autonomía. Y, por descontado, no quiero controlar la Justicia».

10. «Tenemos una deuda pública desorbitada. Es irresponsable porque nos hace muy vulnerables en el contexto europeo de recuperación de las reglas fiscales»

11. «El deber de un Gobierno responsable es acompañar a los inversores. No hostigarles. No ahuyentarles. Que es lo que está pasando. En general, la inversión está un 1,8% por debajo de la de hace cuatro años. En la gran mayoría de países de la Unión subió» ¿Qué se podía esperar? ¿Insultarles y qué pusieran la otra mejilla?»

12. «Seguridad jurídica. Es así como vamos a conseguir mucho más para la económica y para el empleo, no sembrando la incertidumbre y promoviendo el desprestigio contra quien tenga la pretensión de invertir en nuestro país».

13. «Las okupaciones de inmuebles no paran de incrementarse. Y no se puede ser indolentes ante esto. No se puede presumir de compromiso social y luego ignorar situaciones Es inaceptable. Hay que cambiar la ley para desocupar en 24 horas».

14. «No voy a perder ni un segundo en discutir sobre el cambio climático, por muchos esfuerzos que haga cualquiera de ustedes. Me propongo afrontar este asunto con las evidencias que la ciencia nos aporta. Con los instrumentos que la tecnología ofrezca en cada momento». «Transición ecológica sí. Dictadura activista en ningún caso»

15. «No comparto utilizar los Presupuestos Generales del Estado para satisfacer exigencias particulares contrarias a la igualdad; o Utilizar las lenguas cooficiales para la incomunicación entre españoles. No creo que sea más gallego, más vasco o más catalán por ponerse un pinganillo»

16. «Soy un presidente de fiar. Jamás les diré que sí a todo, pero no tengo ninguna duda de que a Cataluña y al País Vasco les vendría bien un presidente del Gobierno que no vaya a engañar a sus ciudadanos. Porque ¿qué les hace pensar que todo lo que hoy se usa para satisfacer sus exigencias no se utilizará contra ustedes cuando ya no les necesiten?»

17. «El independentismo, pese a tener menos votos, se arroga la mayor influencia de la historia, porque los constitucionalistas hemos estado más desunidos que nunca»

18. «Resulta lamentable que el Partido Socialista haya llegado a todo esto. Y que lo haga además sobrepasando barreras antes infranqueables. Como acusar de golpismo a todo el que se salga de la supuesta línea oficial. O arrinconando e incluso purgando socialistas discrepantes por simplemente recordar lo que hace dos meses decían todos».

19. «La violencia machista no para de crecer porque no hay una respuesta suficiente y porque la situación se agrava además con una Ley que reduce la pena de más de 1.205 agresores y pone a más de 121 en la calle. En lo que llevamos de año han sido 49 las mujeres asesinadas y 48 sus huérfanos»

20. «La política que se asienta en la Ley, que atiende a los problemas reales, que escucha y que comparte. La política que dice la verdad. La que no oculta la realidad, sino que la afronta y la gestiona»