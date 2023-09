Feijóo «retrata» a Sánchez y se presenta como el presidente que no será por «principios»

El PP nunca intentó jugar al misterio. Desde hace días la estrategia que desplegaría Alberto Núñez Feijóo en un debate de investidura que sabía perdido de antemano estaba meridianamente clara. Lo dijo la secretaria general de la formación, Cuca Gamarra, este mismo lunes. «Va a explicar lo que haría si tuviera la confianza, pero también lo que no hará para lograr ser presidente del Gobierno». No hubo que esperar ni un minuto para que, desde la tribuna de oradores, el dirigente popular se refiriera este lunes a la amnistía para los líderes del 'procés' a la que, según ERC, Pedro Sánchez ya se ha comprometido a cambio de su apoyo para seguir siendo presidente y para que dejara claro que es su negativa a asumir esa exigencia del secesionismo, sus «principios» y sus «limites» lo que le privará de ser el próximo inquilino del Palacio de la Moncloa.

Feijóo -que en el tiempo transcurrido desde las generales de junio no ha conseguido arañar más apoyos que los de su partido, 137 escaños; Vox, 33; UPN, 1 y Coalición Canaria, insuficientes para lograr la confianza de la Cámara baja - no renunció a presentar un programa de Gobierno llamado a convertirse en papel mojado. Pero más allá de intentar hacer un retrato del presidente que no será, del gobernante que se pierde España, lo que buscó fue «retratar», en sus propias palabras, a su rival. «Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del Gobierno. Pero no acepto pagar el precio que me piden para serlo -insistió tras advertir que la amnistía »elimina de un plumazo la igualdad« de los españoles - . La honestidad con uno mismo y la responsabilidad con los demás son un valor, aunque haya quien los subestime. Tome nota, señor Sánchez».

Ese fue el hilo argumental de una intervención de en torno a hora y cuarenta minutos, el mismo tiempo que el actual jefe del Ejecutivo en funciones dedicó a su discurso de investidura en 2020, en la que el líder de la oposición se presentó como un político dialogante y contrario a la política de bloques; en la que deslizó desmarques claros respecto a sus socios de la ultraderecha en su visión de lo que significa ser español, en el cuestionamiento del cambio climático y en la lucha contra la violencia de género; y en la que tampoco faltaron apelaciones a los partidos soberanistas.

«Creo que debo afirmar ante ustedes que soy un presidente de fiar. Jamás les diré que sí a todo, pero no tengo ninguna duda de que a Cataluña y al País Vasco les vendría bien un presidente del Gobierno que no vaya a engañar a sus ciudadanos. Porque ¿qué les hace pensar que todo lo que hoy se usa para satisfacer sus exigencias no se utilizará contra ustedes cuando ya no les necesiten? -cuestionó- Háganme caso. Un Estado garantista es mejor hasta para ustedes».

En su advertencia hubo además un mensaje específico para el PNV, la formación a la que con más ahínco, y en balde, ha tratado de convencer para que le respalde, y para el Junts de Carles Puigdemont. De ambas fuerzas les separa lo identitario pero con ambas tiene coincidencias ideológicas, especialmente, en el ámbito económico. «A mí no me han votado para entregarles la autodeterminación o la amnistía. ¿Les han votado a ustedes para que se aplique la política económica de Podemos? ¿En serio?», les interpeló.