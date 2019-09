Las elecciones, cada vez más cerca ante el bloqueo del diálogo PSOE- Podemos

Sin embargo, para la número dos del PSOE, Adriana Lastra, será Podemos el que aboque a nuevos comicios si sigue en su planteamiento de una coalición y no quiere negociar un acuerdo programático.

Según Echenique, el PSOE "no se mueve de su planteamiento de formar un Gobierno de partido único" e "íntegramente ocupado por ministros y ministras socialistas", un "error" que, ha recalcado, "aboca definitivamente al país a elecciones anticipadas". Y ha pedido a los socialistas que rectifiquen.

Y aunque ambos equipos han subrayado el buen tono del diálogo -no lo hicieron entonces-, se han echado en cara este nuevo fracaso.

Podemos sigue reclamando un Gobierno de coalición, y los socialistas rechazan esa fórmula que no fructificó en julio y apuestan por el acuerdo programático.

Según Lastra, su partido ha constatado que "no hay una vía para alcanzar un acuerdo" porque Unidas Podemos "se ha negado en todo momento a un acuerdo programático y de gobernanza para este país" y por eso "hoy por hoy" no ven salida a esta situación.

Ha recalcado, no obstante, que los socialistas están dispuestos a seguir negociando y no quieren levantarse de la mesa, pero ha insistido en que hay que partir del diálogo sobre el programa y ha reiterado que no aceptan hablar de coalición.

De esta forma se ha interrumpido un diálogo que ninguna de las partes da por roto, aunque tanto Echenique como Lastra han llamado al equipo contrario a que reflexione y rectifique, con lo que no hay visos, por el momento, de que vaya a haber nuevo contacto.

En Unidas Podemos la sensación que queda de la reunión es que el equipo socialista quiso desde el primer momento dejar hoy claro que no hay posibilidad de acuerdo si no renuncian a la coalición, según fuentes de la negociación.

La formación morada insiste en que no se puede pensar que Podemos vaya a aceptar unas condiciones peores que las que se ofrecieron en julio.

Pero en el PSOE son también tajantes en su argumento: le ofrecieron a Podemos la coalición en julio y la rechazó, y ya avisaron entonces que la oferta moría con la investidura fallida.

Fuentes de la negociación socialista insistían además en que no están haciendo cálculos electorales y subrayaban qué interés puede tener en unos nuevo comicios el partido que ha ganado claramente las dos últimas citas con las urnas: las generales de abril y las autonómicas, europeas y municipales de mayo.

Lo que no han querido hacer ni de un lado ni del otro es dar por rotas las negociaciones o verbalizar que el fracaso es definitivo.