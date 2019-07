El PSOE esgrime la propuesta de IU para empujar a Podemos a la investidura

O al menos esa es la letra de la propuesta de IU, que este viernes reclamó a la formación morada que, aunque el PSOE no vuelva a ofrecerles un gobierno de coalición en caso de una nueva investidura, intenten cerrar un acuerdo programático y así evitar el "riesgo innecesario e inasumible" de una repetición electoral.

Lejos queda ya la lucha de sillones que ha monopolizado la fallida negociación de esta semana entre PSOE y Unidas Podemos que abocó al fracaso de la investidura de Pedro Sánchez . Se empieza hablar de programas, no de cargos.

Voces con peso en la formación socialista como la de su presidenta Cristina Narbona, la del líder del PSC Miquel Iceta o la del ministro de Cultura en funciones, José Guirao, quienes han asegurado que se explorarán vías de negociación, aunque han recordado a Podemos que "la oferta que se hizo ya no está sobre la mesa".

Programa

Un planteamiento que ha calado entre los dirigentes socialistas, porque, como ha recordado Narbona, está en línea con lo que el PSOE ofreció al principio del proceso, es decir, "un gobierno socialista con un programa pactado con Unidas Podemos y un apoyo externo al Gobierno, igual que existe en Portugal o Dinamarca, con resultados muy positivos".

Eso busca el PSOE aunque, como ha precisado, "la propuesta de IU habrá que ver hasta donde cambia la posición de Unidas Podemos".

El PSOE ha visto cómo, dos días después del fracaso de la investidura de Sánchez, ha sido el socio parlamentario de Podemos el que ha dado aire a una futura negociación.

Lo ha dicho el líder de los socialistas catalanes: "Ahora lo importante no son los reproches, es el futuro, y el futuro pasa por no bloquear la investidura y negociar contenido programático. Es el planteamiento que curiosamente he visto de IU", ha declarado Iceta.