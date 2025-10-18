Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Dos heridos tras el vuelco de un coche en un accidente en Las Rehoyas
José Luis Ábalos a su salida del Supremo el pasado miércoles tras conocer que quedaba en libertad. EFE

Un errático Ábalos se asoma al precipicio

Los bandazos en la estrategia del exministro y exdirigente del PSOE le acercan a la prisión provisional y le exponen a una condena de hasta 20 años de cárcel

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Madrid

Sábado, 18 de octubre 2025, 23:14

Comenta

La «errática estrategia» que José Luis Ábalos está protagonizando desde que el Congreso autorizó en enero pasado el suplicatorio para investigarlo en su condición de ... diputado empieza a cansar al juez del Tribunal Supremo. El instructor Leopoldo Puente solo espera que el desembarco este jueves del exfiscal Carlos Bautista como nuevo defensor del imputado cambie algo las cosas. Porque lo cierto –coinciden todas las fuentes consultadas– es que tanto «vaivén» lo único que hace es acercar cada vez más al exsecretario de Organización del PSOE a prisión preventiva y a la posibilidad de una condena que podría llegar hasta los 20 años de cárcel por organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación, los delitos que le imputan hasta la fecha.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos años de prisión para la ciudadana de Agüimes que molesta a los vecinos
  2. 2 La Aemet señala a estas zonas de Canarias: se espera el impacto de la borrasca en las próximas horas
  3. 3 No fue una represalia: el juez valida el despido de un alto cargo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 Bronco debut parlamentario del director del SCS al revelar datos médicos de un diputado de NC
  5. 5 Dos heridos tras el vuelco de un coche en un accidente en Las Rehoyas
  6. 6 Yori, un pedacito de Corea en Las Canteras
  7. 7 El campo de béisbol de La Minilla nunca será realidad
  8. 8 Más de una década viviendo entre ratas, raíces y alcantarillas rotas en Escaleritas
  9. 9 La viñeta de Morgan de este sábado 18 de octubre
  10. 10 El Puerto de Las Palmas se prepara para la llegada de un gigante del mar que se abastecerá de 2.000 toneladas de combustible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Un errático Ábalos se asoma al precipicio

Un errático Ábalos se asoma al precipicio