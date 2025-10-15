Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 15 de octubre de 2025
El exministro de Transportes José Luis Ábalos a su salida del Tribunal Supremo en junio pasado acompañado de su exabogado José Aníbal Álvarez. EFE

Ábalos regresa hoy al Supremo con la sombra de un posible ingreso en prisión

El instructor del Supremo Leopoldo Puente vio ayer «fraude de ley» en la renuncia del exministro a su abogado, a quien ha obligado a comparecer hoy también

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Miércoles, 15 de octubre 2025, 06:16

Comenta

Día crucial para el futuro procesal de José Luis Ábalos. El exministro socialista comparece este miércoles de nuevo en el Tribunal Supremo ante el ... magistrado Leopoldo Puente, instructor de la causa que investiga el presunto cobro de mordidas y la recepción de dádivas por la adjudicación de contratos desde el Ministerio de Transportes entre 2018 y 2021, bajo su etapa al frente del departamento. Una citación que viene precedida por el intento fallido de Ábalos de renunciar a su abogado y la contundente respuesta de ayer del juez, quien no solo rechazó este movimiento dilatorio para posponer la declaración sino que lo calificó de «fraude de ley». Asimismo, el instructor avanzó una modificación de las medidas cautelares impuestas al investigado tras su comparecencia, que podría derivar incluso en su ingreso en prisión preventiva.

