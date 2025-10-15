Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El exministro José Luis Ábalos entrando en el Tribunal Supremo este miércoles Zipi Aragón/ EFE

Lee aquí el auto completo que permite a José Luis Ábalos seguir en libertad

El juez Leopoldo Puente rechaza el ingreso en prisión del exministro después de que el último informe de la UCO detectara «ingresos irregulares» a lo largo de un decenio

C.P.S.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 14:46

Comenta

Leopoldo Puente, el instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo (TS), ha rechazado enviar a prisión provisional al exministro de Transportes y exsecretario de ... Organización del PSOE José Luis Ábalos, quien ha optado por guardar silencio en la comparecencia fijada tras el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre presuntos «ingresos irregulares». Este es el auto completo:

