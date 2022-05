El presidente y la primera ministra de Finlandia anuncian la solicitud para su entrada en la OTAN

El presidente de Finlandia, Sauli Niinisto, y la primera ministra del país, Sanna Marin, han anunciado este domingo la solicitud de la entrada del país en la Organización para el Tratado del Atlántico Norte (OTAN) con la intención de «maximizar» sus opciones de seguridad tras la invasión rusa de Ucrania.

Marin ha expresado su deseo de que el proceso de ratificación sea «tan rápido y fluido como sea posible» y que «ningún miembro de la organización ha avisado de problemas al respecto», en referencia a las declaraciones formuladas el viernes por el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, sobre su disconformidad ante los planes de adhesión de Finlandia y Suecia.

Erdogan expresó su malestar tras denunciar que los países escandinavos otorgaban un trato favorable a organizaciones como el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), declarado grupo terrorista por su país y estimó, citando el caso de Grecia, que la incorporación a la OTAN rara vez soluciona tensiones territoriales.

Niinisto, en respuesta, ha reconocido su «confusión» sobre la postura turca y aseguró que el mandatario se había mostrado «complacido» y «partidario» de la incorporación. «El viernes escuchamos algo distinto y el sábado volvía estar abierto a la incorporación y después al contrario: queremos una respuesta clara al respecto y esperamos hablar con Erdogan sobre los problemas que plantea», ha añadido.

Sobre la reacción de Rusia, el presidente ha indicado que «la pertenencia a la OTAN no cambia la geografía» entre ambos países vecinos y que en su conversación telefónica con Putin mantenida el sábado, y en la que le informó personalmente de la decisión de unirse al bloque, ambos líderes recordaron aspectos de cooperación bilateral desvinculados de la Alianza Atlántica «que tenemos que cuidar en un futuro».

Cabe recordar que el presidente de Rusia avisó a Niinisto que entrada de Finlandia en la OTAN podría conllevar «un impacto negativo» en las relaciones bilaterales antes de asegurar que su país no supone amenaza alguna para su vecino. «Espero y no dudo», indicó el presidente finlandés, «de que Rusia quiere proseguir con estas obligaciones diarias, como ha pasado con Noruega en el difícil contexto del Ártico». Por su parte, la primera ministra se declarara plenamente consciente de que la solicitud finlandesa (y los planes de Suecia para hacer lo mismo) «van a influir en las regiones báltica, nórdica y todo el norte» de Europa.

«Los cambios no se van a ver en la vida diaria, se verán en nuestras mentes. Aunque no lo pienses en tu vida cotidiana, va a afectar a la manera en la que piensas sobre tu situación personal», ha añadido el presidente antes de referirse a la conversación con Putin que mantuvo el sábado como un encuentro definido por su franqueza. «Ni yo ni Finlandia somos conocidos por escabullirnos y desaparecer silenciosamente detrás de una esquina. Es mejor decir las cosas claras», ha explicado. Por su parte, Marin ha asegurado que Finlandia «ha tomado medidas de preparación» ante cualquier posibilidad. «La Rusia de hoy es muy diferente a la que hemos visto antes (de la invasión). Todo cambió cuando Rusia invadió Ucrania y ya no podemos confiar en un futuro pacífico al lado de ese país. Por eso hemos tomado la decisión», ha declarado.

Así las cosas, el presidente, junto a la Comisión de Política Exterior y de Seguridad del Gobierno, han finalizado ya el informe correspondiente sobre la adhesión, que será presentado ante las Cortes Generales tras la aprobación del Pleno de Gobierno. Tras la consulta ante el Parlamento, Finlandia solicitará formalmente su entrada ante la organización, según el comunicado publicado este domingo por la web de la Presidencia.