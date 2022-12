Lista de regalos gastro para triunfar con los foodies y cocinillas de la casa esta Navidad

Este año 2022, en el que todo indica que volvemos a celebrar las fiestas navideñas como solíamos hacerlo antes de la pandemia, hace que en la calle se noten más que nunca, las carreras, las colas y los atascos por las compras navideñas a la búsqueda de los regalos ideales con los que sorprender a los nuestros.

Elaborar listas es una acción que facilita enormemente la tarea y desde esta sección, hemos hecho la nuestra. Aquí le dejamos a nuestros lectores distintas propuestas y sugerencias con los que sorprender y, sobre todo agradar, a los sibaritas de la casa o a los paladares más curiosos. También la completan numerosos productos y accesorios que todo amante de la cocina desea que le regalen. Y tampoco podían faltar sugerencias con las que vestir nuestra mesa, porque todo amante de la cocina, también lo es de una buena mesa. Estamos seguros que alguna de estas ideas, si no todas, les serán de gran ayuda y el afortunado o la afortunada, las recibirá de buen agrado.

Experiencias gastronómicas

Con su recién estrenada estrella Michelín, más el sol Repsol que ya ostentaban, regalar una experiencia en Tabaiba será sin duda un regalo espectacular para quien lo reciba. Además, le será muy sencillo organizarlo ya que, en la página web de Tabaiba, todo está perfectamente organizado para que pueda preparar el regalo a golpe de cilck y con 4 propuestas diferentes, a cual más sugerente y, sin duda, inolvidable.

Tabaiba restaurante / C7

Otra experiencia ideal para regalar estas Navidades también ostenta un lugar en el firmamento gastronómico. Un menú en Muxgo, con su más que merecida Estrella Verde en la guía Michelín 2022. Regale al afortunado o afortunada una experiencia con la filosofía de Borja Marrero, y su cocina de territorio, sostenible y responsable. Pocas propuestas en nuestra lista tan sorprendente y cuidada como ésta. En la página web encontrará toda la información que necesita para organizar esta sabrosa sorpresa.

Muxgo Restaurante / C7

Si prefiere regalar experiencias más completas, que también animen al descanso y la desconexión, Lopesan Hotel Group ha preparado el paquete Love Gastro, ideal para regalar en estas señaladas fiestas. Alojamiento en sus hoteles, Costa Meloneras o Villa del Conde y disfrute gastronómico en el exclusivo restaurante La Toscana o el sorprendente restaurante Ovo.

Restaurante Ovo / C7

Regalos para los más sibaritas

Nuestra lista también la componen tres propuestas imprescindibles, comenzamos por los sabores más nuestros, procedentes de nuestras Islas Canarias y para ello, nos encantan las cajas que preparan con detalle en Pepita la Gourmet. nuestra favorita para regalar en Navidad es su Box Navidad Canaria que contiene, entre otros productos, un queso de Tasarte y un tarro de peto en aceite de oliva que está delicioso. Envían a domicilio su paquete, así que todo lo puede organizar, sin salir de casa.

Box Navidad canaria de Pepita la Gourmet / C7

En segundo lugar y, no por ello menos delicioso, regalar un paquete de Chocolates Pacari, hará que triunfe y que el receptor se lo agradezca de por vida porque estará regalándole un chocolate de calidad internacional y socialmente responsable. Cacao ecuatoriano, considerado como el mejor del mundo, con sus variedades como Manabi, Raw o Piura, este último de edición limitada. Conoce su historia antes de regalarlo porque seguro que decidirá autoregalarse lo mismo.

Caja de regalo de Chocolates Pacari / C7

Y no puede faltar el vino en nuestra selección de regalos gourmets para estas Navidades y ningún lugar nos parece mejor que Vinófilos y sus exclusivas cajas de diseño para regalar a nuestros selectos paladares. En su propuesta Vinovidad y de la manera más cómoda, podrá elegir ese paquete excelente que andaba buscando.

Pack Bodegas Vizcarra de Vinófilos / C7

Accesorios para los cocinillas de la casa

Miles y miles de artículos rodean al universo culinario que nos ayudan y facilitan la tarea en la cocina. La Navidad puede ser el momento ideal para completar o estrenar esos gadgets que tanto gustan a los más cocineros de la casa y nuestras ideas para regalar, son tan variadas como esenciales. Comenzamos por las tablas de corte, absolutamente imprescindibles en la cocina y nos decantamos por el pack que aglutina por colores las distintas tablas de corte para su uso. Propuesta súper cómoda y súper práctica.

Y si esenciales son las tablas de corte, aún más lo son unos buenos cuchillos, como estos de la marca Zwilling . Sin duda, le valorarán el regalo de por vida.

Tablas de corte / C7

Disponer o regalar de un delantal como el de los profesionales, también será un detalle ideal con el que soprender al chef de la casa. Y si es aventajado y siente curiosidad por las tendencias gastronómicas, no olvide regarlarle un mini huerto para el hogar o un mini jardín de flores comestibles para cultivar en cualquier rinconcito de la casa.

Mini jardín de flores comestibles, Mini Huerto y delantal profesional / C7

Como accesorios que siguen causando furor entre el público foodie, nos decantamos por el kit para hacer sushi en casa, el espirilizador de verduras con el que convertir toda la verdura que se nos ocurra en divertidas espirales y las ollas de cocción lenta, con las que preparar platos únicos y súper sabrosos. Sin duda, tres regalos estrella con los que brillar estas navidades.

Olla de cocción lenta, espirilizador de verduras y Kit para hacer sushi perfecto / C7

Los libros siempre son la mejor opción

No podían faltar en nuestra lista, las recomendaciones de libros de cocina porque se convertirán en un regalo realmente preciado por nuestros queridos gourmets. Si nuestros destinatartios no tuvieran es su biblioteca el Larousse Gastronomique, no deje pasar una Navidad más sin regalárselo. En librerías especilalizadas lo encontrará porque este es el libro de cabacera que todo cocinero, experimentado o no, deberia tener.

Como top de ventas estas navidades tenemos al omnipresente Karlos Arguiñaño y su libro Cocina Sano y Rico. Sin duda, un libro que facilitará la tarea cocinera diaria a quien se los regalemos ya que contiene más de 600 recetas.

No queremos dejar pasar por alto en nuestra lista el ilustrativo libro de Rodrigo de la Calle, Verdupedia y cómo preparar verduras a diario en casa.

Libro Cocina Sano y Rico de Karlos Arguiñano, Verdupedia de Rodrigo de la Calle y Larousse Gastronomique / C7

Y, si me lo permiten, el nuevo libro de la que suscribe 60 recetas canarias y otros cuentos, recetas muy sencillas y muy autóctonas, lo encontrarán a la venta, a partir del 19 de diciembre, en los kioscos, de venta con Canarias7.

Portada del libro 60 Recetas canarias y otros cuentos / C7

Un buen curso de cocina, un regalo para entusiasmar

Regalar un curso de cocina, tanto para alumnos aventajados como para cocineros amateur, conseguirá un efecto casi mágico a quien se lo regale y en esta selección que le proponemos en nuestra lista, estamos seguros que encontrará exactamente lo que busca, como un traje a medida.

Los cursos monográficos de Luis Ortíz y Komité son para nosotros el regalo perfecto en esta materia. Son únicos y avisamos que absolutamente adictivos. Hecho uno, su recepctor querrá hacerlos todos. Consulte Komité en su web para que no se le pase ninguno por alto.

También vienen revolucionado en esta materia, las experiencias del laureado Restaurante Qué Leche!. Cursos adaptados tanto a, si nuestro beneficiario cuenta con mucho o, con poco tiempo libre. La experiencia siempre finaliza en una degustación con la que llevarse el mejor sabor de boca del aprendizaje.

Si nuestro querido o querida cocinilla no puede acudir a cursos presenciales, las opciones on line de Scoolinary y sus cursos, también monográficos, son la opción virtual más completa. En su página web, disponen de toda la información que precise para «envolver» este didáctico regalo.

Cursos de Komité, Qué Leche! y Scoolinary / C7

En buena mesa y mantel

Una mesa bien puesta es la antesala perfecta para disfrutar de una buena comida. En cambio, por muy buena que pudiera estar la comida, esta se podría ver arruinada por una mesa sucia, con falta de detalles necesarios para la tarea y sobre todo, poco atractiva, con lo que podría cerrarnos del todo el apetito.

Para finalizar nuestra lista, te proponemos detalles que, sin duda, enriquecerán el apetito de quien los reciba porque estamos seguros que desearán estrenarlos sobre la marcha.

Primera parada, Lino tienda de decoración en Las Palmas de Gran Canaria con una cuidada selección de artículos para la decoración y con detalles únicos para vestir nuestra mesa. Nos gustan todos y mucho.

En Interley Interiores nos enamoramos de sus copas de cristal. Un detalle precioso y súper exclusivo para regalar estas navidades.

Y nuestra última parada y como cierre a nuestra lista, The Milanesa living room un concept store con detalles únicos y súper exclusivos. Nos encantan sus manteles, individuales, posavasos, vasos, copas, así como sus productos gourmet de lo más especiales. Y sabemos que aquí encontrará el regalo más bonito para regalar esta Navidad.