Ideas para tu menú semanal con recetas saludables y fáciles para cada día

Lunes, 14 de abril

Estofado de ternera, nada mejor para ir despidiéndonos del inverno.

Estofado de ternera.

A la hora de la cena, unos ligeros y sabrosos canelones de puerro.

Canelones de pavo y puerro.

Martes, 15 de abril

Un rollo de pollo relleno con piñones y jamón es la opción ideal para preparar con antelación, haciendo nuestro particular 'batch cooking'.

Rollo de pollo con piñones y jamón.

A la hora de la cena, una empanada rellena de sardinas hará las delicias de cualquiera

Empanada de sardinas.

Miércoles, 16 de abril

La auténtica lasaña, paso a paso será un almuerzo de lo más completo.

Lasaña de carne.

A la hora de la cena, la siempre socorrida tortilla a la paisana que, además, se prepara al horno.

Tortilla a la paisana.

Jueves, 17 de abril

Unos fideos de arroz acompañado de pavo y verduritas para dar un toque de sofisticación de la manera más sencilla.

Fideos de arroz con pavo y verduritas.

Para cuando caiga la noche, nada mejor que unos montaditos con caballa y pico de gallo que son pura delicia.

Montaditos de caballa y pico de gallo.

Viernes, 7 de marzo

Toca sancocho y lo sabes y con esta receta no fallarás en nada.

Sancocho canario.

Una cena ligera es lo único que puede entrarnos, si es que aún nos queda hueco después del sancocho. Si así fuera, estas empanadillas al horno rellenas de calabacín son una opción ideal.

Empanadillas de calabacín.

Y como no, si el plato fuerte de esta semana es el sancocho, las torrijas propias de Semana Santa son el dulce que no puede faltar en la mesa y con esta receta ya no hay excusas para no prepararla en casa.

Torrijas de Semana Santa.

¡Buen provecho y feliz Semana Santa!