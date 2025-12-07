El jengibre se cuela en la taza: así mima nuestras defensas en temporada de gripes De la nevera a la infusión de buenas noches: así puedes convertir el jengibre en tu aliado diario para mimar tus defensas y sobrellevar mejor los catarros de temporada

Vanesa Delgado Caballero Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 7 de diciembre 2025, 23:26 Compartir

El jengibre es una raíz de aspecto retorcido, color beige por fuera y amarillo pálido por dentro, con un aroma fresco y un punto picante que despierta a cualquiera. Se usa desde hace siglos en cocinas de medio mundo, especialmente en Asia, tanto para cocinar como para preparar bebidas calientes.

En los últimos años ha pasado de ser un 'ingrediente exótico' a uno básico de supermercado. Lo encontramos fresco, en polvo, en infusiones ya preparadas, en jarabes e incluso en galletas. Y cada otoño–invierno ocurre lo mismo: reaparecen las tazas humeantes de jengibre con limón y miel, y regresa la idea de que es un gran aliado cuando asoman los primeros mocos, la tos o el típico malestar de resfriado.

Ampliar Jengibre C7

No es magia ni sustituye a ningún tratamiento médico, pero muchas personas sienten que les reconforta, les abriga y les ayuda a llevar mejor la época de gripes y catarros.

Por qué el jengibre sienta tan bien en temporada de catarros

Infusión de jengibre C7

Sin ponernos técnicos, el jengibre gusta tanto en estos meses por varias razones:

• Calor inmediato. Una infusión de jengibre bien caliente da esa sensación de 'estufa interna' que tanto se agradece cuando llegas a casa tiritando o con la garganta regular.

• Toque picante que despeja. Ese punto de picor suave ayuda a despejar la nariz y la garganta.

• Sensación de mimo al sistema inmunitario. No hace milagros, pero incluir jengibre en la rutina, junto con una alimentación equilibrada y descanso, es como una pequeña acción diaria que suma defensas.

• Aliado cuando ya te has resfriado. Incluso si el catarro ya está aquí y nos ha cogido cuerpo, una taza de jengibre con limón y miel suele resultar calmante, ayuda a entrar en calor y convierte el rato sofá–manta en algo un poco más llevadero.

Cómo tomar jengibre para sacarle el máximo partido

La teoría está bien, pero lo importante es: ¿cómo lo meto en mi día a día sin complicarme demasiado? Aquí van las formas más sencillas:

Infusión básica de jengibre:

La más simple y efectiva para muchos:

1. Corta una rodaja de jengibre fresco de 1–2 cm (con piel bien lavada o pelado, como prefieras).

2. Llévala a un cazo con una taza de agua.

3. Deja que hierva suave 8–10 minutos para que suelte bien el sabor.

4. Cuela, sirve en la taza y añade un chorrito de limón y una cucharadita de miel.

Resulta ideal tanto por la mañana, para arrancar el día como a media tarde, cuando el cuerpo empieza a pedir sofá.

El famoso «shot» casero de jengibre para los muy fans:

Ampliar 'Shut' casero de jengibre C7

Para los que ya están acostumbrados a su intenso y peculiar sabor, esta forma de prepararlo es un auténtico despertador de defensas:

Tritura jengibre fresco con un poco de agua y limón. Cuela y guarda el concentrado en la nevera. Cada mañana, un chorrito de ese concentrado rebajado con agua y ya estará lista la dosis.

Jengibre en la cocina de cada día:

Jengibre C7

No todo va a ser infusión aquí también te dejamos cómo consumirlo sin que pierda propiedades y también no beneficie:

En cremas de verduras: una lámina de jengibre en la olla de una crema de calabaza o de zanahoria levanta el plato al momento.

En salteados: picado muy fino junto con ajo y cebolla, para wok de verduras o salteados de pollo.

En marinados: mezclado con salsa de soja, zumo de cítricos y aceite para adobar pescados o incluso tofu.

En dulces: un toque de jengibre en polvo en galletas o queques le da un punto especiado muy otoñal.

Ampliar Galletas de jengibre C7

4 trucos para que el jengibre funcione como rutina

1. Compra poca cantidad, pero a menudo, mejor un trocito fresco cada semana que un pedazo enorme que se arruga en el cajón.

2. Guárdalo bien en la nevera, en un táper o en bolsa de cierre hermético también aguanta bastante. También puedes congelarlo y rallar directamente sobre la taza.

3. Vete subiendo la intensidad, así que, si no estás acostumbrado, empieza con poca cantidad y vete probando. La idea es que caliente y reconforte.

4. Encuentra tu momento del día, hay quien lo asocia al despertar, y quien lo convierte en el broche de oro de la noche. El truco para que sume a las defensas es la constancia.

Un aliado más

Ampliar Infusión de jengibre C7

El jengibre se ha ganado, con razón, un hueco en la lista de imprescindibles del invierno: calienta, reconforta y nos invita a cuidar un poco más lo que comemos y bebemos cuando las gripes y los catarros están a la vuelta de la esquina.

Eso sí, no es un medicamento ni sustituye la visita al médico si estás enfermo. Piensa en él como en ese amigo que siempre trae caldo casero cuando estás pachucho: no lo arregla todo, pero hace el camino mucho más amable.

Y quizá este sea el invierno perfecto para que esa raíz retorcida que mirabas de reojo en la frutería se convierta en la protagonista de tu taza favorita.

Temas

Invierno

Calor

asia

Miel