El tripartito lima asperezas y avanza en el pacto

Es como si no hubiera nadie al otro lado del teléfono». Así definía uno de los negociadores del tripartito la evolución de la negociación del programa de gobierno. En las últimas jornadas, desde el viernes hasta el mediodía de este lunes, las comunicaciones quedaron congeladas y desde el PSOE y Nueva Canarias (NC) no recibían contestación a las llamadas que realizaban a Unidas Sí Podemos. En la noche de este lunes, representantes de los tres partidos se sentaron a la mesa por vez primera desde que se iniciaron las negociaciones y alcanzaron un principio de acuerdo, no sin afear antes a los morados la estrategia de congelar las comunicaciones durante el fin de semana.

La propuesta que se debatió en la noche de este lunes y que finalmente ha logrado un consenso mínimo es la de depositar en manos de Gemma Martínez un área de nueva creación de la que dependerán las políticas de accesibilidad en los planes estratégicos como los DUSI, la gestión de los parques y jardines y el mobiliario urbano, el impulso a la sostenibilidad ambiental y la defensa del sector primario capitalino. «Sobre la mesa de negociación está un eje fundamental para la vida de la ciudad, un área transversal que cuente con la autonomía de diseño y ejecución que da cumplimiento a uno los pilares del programa electoral de Unidas Sí Podemos», exponen desde la formación progresista, «se trata de liderar y ejecutar la transformación de espacios de vida y para la vida de esta ciudad, desde las azoteas hasta las aceras, generando una auténtica revolución verde y comunitaria en donde USP se encuentra cómoda dentro del pacto». La propuesta volvió a girar en torno a los planteamientos que se hicieron el viernes, con la diferencia de que ya no se pedía Participación Ciudadana. Tampoco se ha insistido en la propuesta inicial, que pasaba por que USP controlara Urbanismo, en un primer momento, y solo una parte de este área, más tarde. Sin embargo, el PSOE consideraba innegociable la cesión de Urbanismo por entender que USP, con una sola edila, carece de las estructuras requeridas para impulsar un área de esta magnitud en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Todas las fuentes consultadas en la negociación de este lunes consideran que el acuerdo entre las tres fuerzas progresistas es ya inminente. Se espera que este martes se dé el sí definitivo a la propuesta de reorganización y al programa de gobierno. La firma, el miércoles Tanto es así, que está previsto que este miércoles se firme el acuerdo. Y aunque desde Unidas Sí Podemos se confiesa que «tenemos ganas, pero ninguna prisa», los otros dos socios ya se han citado para estampar su rúbrica en el documento. De hecho, las ejecutivas de estos dos partidos han sido convocadas ya para este martes con la intención de que sancionen el programa de gobierno. La firma se producirá este miércoles. Con o sin Unidas Sí Podemos. Carolina Darias (PSOE) y Pedro Quevedo (NC) han decidido no esperar más por Gemma Martínez en lo que es otra táctica más negociadora, tal y como el silencio de USP. Tampoco se va a aceptar máscambios en la propuesta que se ha negociado. Más problemas que en 2015 y 2019 Ni los socialistas ni los nacionalistas entienden que pueda haber tantos problemas a la hora de reeditar un pacto que se ha caracterizado por la estabilidad, la transparencia en las negociaciones y la lealtad de sus integrantes en los últimos ocho años. Es cierto que el equilibrio de fuerzas ha cambiado, y que el PSOE ha decidido asumir más competencias en base a su crecimiento (+2 concejales) y a la pérdida de Nueva Canarias (-1 ) y de Unidas Sí Podemos (-2), pero no se comparte que la candidatura de Gemma Martínez pueda estar sobrerrepresentada, ni que se quiera igualar el reparto de áreas entre NC y USP. Es cierto que entre las dos formaciones solo hubo una diferencia de 1.165 votos el pasado 28M, pero se trata de un número suficiente para que NC tenga dos ediles y USP, solo una. Con este nuevo organigrama, el PSOE suma a sus áreas de los últimos ocho años las de Urbanismo, Igualdad y Diversidad. Pero los socialistas también han hecho renuncias. Por lo que ha trascendido hasta ahora, todo apunta a que ya no aspiran a controlar todos los distritos (se quedarán con cuatro de los cinco) y también desisten en la batalla por la gestión del área de Turismo, que seguirá en manos de Pedro Quevedo (NC). Precisamente esta postura es la que se ha defendido ante USP como ejemplo de una negociación, en lugar de la «callada por respuesta». La situación llegó a tal punto antes de la reunión de este lunes, que en el bipartito PSOE-NC se empezó a barajar la posibilidad de que el nombramiento de Carolina Darias como alcaldesa fuese por mayoría simple. Aunque hubiera empate a 14 votos, Darias sería alcaldesa porque su partido fue el que más votos consiguió.