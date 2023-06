El nuevo pacto apuesta por reforzar el personal y la estructura directiva para mejorar los servicios

La coincidencia en el análisis de los errores del mandato pasado es el punto de partida en el que se cimentará el nuevo pacto de gobierno entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Nueva Canarias (NC) y Unidas Sí Podemos (USP). Tras dos días de negociaciones por separado (el jueves se sentaron PSOE y USP; y el viernes, PSOE y NC), los tres partidos han reafirmado su deseo de reeditar el tripartito que lleva gobernando en la ciudad desde el año 2015.

Aunque todavía no se ha puesto sobre la mesa el reparto de áreas, el diagnóstico común es que hay que activar una serie de medidas encaminadas a mejorar la gestión municipal y el servicio que se presta a la ciudadanía desde el Ayuntamiento. Y ello pasaría, según explicaron a este periódico fuentes de la negociación, por reforzar el personal, mejorar la estructura directiva y ganar en eficacia en los procedimientos administrativos, ya que uno de los agujeros de la gestión pasada ha sido la gran cantidad de contratos que ha caído en situación de nulidad, lo que ha terminado teniendo reflejos en los servicios y en los pagos de la deuda.

«O adaptamos la estructura del Ayuntamiento a las necesidades reales de la ciudadanía o no será posible trabajar por el interés general», resumió el portavoz de NC, Pedro Quevedo.

Junto a él, estos días se han sentado a negociar Francisco Hernández Spínola -nuevo concejal y número dos de Carolina Darias- y Aridany Romero -edil y secretario de Organización de la Ejecutiva Local- por parte del PSOE; Quevedo, el concejal José Eduardo Ramírez y el consejero de Hacienda del Cabildo, Pedro Francisco Justo Brito, por parte de NC; y el exsecretario de organización, César Merino, y la viceconsejera de Igualdad del Gobierno canario, Silvia Jaén, por USP.

Por el momento, todavía no se han incorporado a la mesa ni Carolina Darias ni Gemma Martínez. Se espera que la participación de ambas se produzca cuando ya se haya avanzado algo más en la definición del programa de gobierno, si bien las dos están dirigiendo el proceso desde sus respectivos partidos.

Aritmética y negociación

Las tres formaciones han mostrado su predisposición a formar gobierno y aunque no se han planteado todavía reparto de áreas, todos los participantes son conscientes de que habrá variaciones respecto al mandato anterior, sobre todo teniendo en cuenta el cambio de equilibrios de poder que se ha producido con el aumento de un concejal por parte del PSOE (12) y la pérdida de otro del lado de Nueva Canarias (2) y de dos en las filas de Unidas Sí Podemos (1).

En este último partido, en todo caso, no se quiere que la aritmética electoral sea el único valor que se ponga sobre la mesa a la hora de articular el programa y la estructura de gobierno ya que, en las circunstancias actuales, los quince ediles de los tres partidos son necesarios.

«Hay que corregir errores del pasado y no hacer concejalías estancas», explican las fuentes consultadas por este periódico. Desde USP se considera que todos los asuntos que no se incluyan en el pacto de gobierno no deben estar sujetos a la disciplina de voto, sino que debe respetarse la autonomía política de cada uno.

Tampoco se resigna este grupo a una concejalía cosmética, de ahí que se plantee un acuerdo transversal de modo que todas las políticas se imbuyan de los principios del pacto de gobierno que dará origen al nuevo mandato democrático.

Pedro Quevedo puso sobre la mesa la necesidad de plasmar un documento de gobierno. «Al final, las áreas y los puestos tienen que ser consecuencia de esto, y no el inicio», indicó.

Los tres partidos se han comprometido a elaborar su programa de gobierno para tratar de ponerlo en común en una nueva ronda de negociaciones que se iniciará el próximo martes.

Análisis socialista

Por otro lado, la Comisión Ejecutiva Local del PSOE en Las Palmas de Gran Canaria mantuvo este viernes una reunión para analizar los resultados electorales, que consolidan la posición del partido como primera fuerza política en la ciudad, y comenzar el proceso interno para la construcción de un gobierno de progreso en el Ayuntamiento.

En las elecciones municipales la lista socialista liderada por Carolina Darias obtuvo un total de 50.512 votos (el 33,07% de los emitidos) y logró 12 ediles tras una campaña a pie de calle, recorriendo los barrios y en contacto con las asociaciones y vecinos y vecinas de la ciudad.

Darias revalidó el triunfo del partido que ha ostentado el bastón de mando durante los dos últimos mandatos, mejorando además los resultados de los comicios de 2019, con 2.032 votos más, lo que le ha permitido aumentar su representación en el Consistorio con un edil más.

En las elecciones, el PSOE fue la fuerza más votada en 401 de las 546 mesas electorales y logró ganar en 8 de cada 10 barrios de la ciudad.

El secretario general de la Comisión Ejecutiva Local del PSOE en la capital, Augusto Hidalgo, puso en valor la fortaleza del partido en Las Palmas de Gran Canaria, lo que ha permitido aumentar el nivel de apoyo en las elecciones con respecto al año 2019.

Carolina Darias destacó que «no solamente hemos consolidado la mayoría, sino que la hemos superado, con más de 50.000 votos que han depositado la confianza en nosotros. El PSOE ha vuelto a posicionarse como ganador con 12 concejales, con un resultado superior a 2019. Por ello, estamos trabajando para construir un Gobierno de progreso para los próximos cuatro años».

Además, durante el encuentro de la tarde del viernes, los socialistas concluyeron que la próxima semana continuarán el diálogo con el resto de los partidos con el objetivo de garantizar un gobierno de progreso en la ciudad.