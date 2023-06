Los barrios más indecisos del 28M

Mientras las negociaciones entre las fuerzas progresistas siguen avanzando para proyectar un nuevo pacto PSOE-NC-USP, el futuro gobierno de la ciudad surgirá del pulso que ganó la socialista Carolina Darias a Jimena Delgado (PP), no solo en los barrios, sino también en la pugna mesa a mesa. El PSOE resultó la fuerza más votada en 401 de las 546 mesas que fueron dispuestas el 28M para recoger los votos de los ciudadanos de Las Palmas de Gran canaria en los 145 colegios electorales y sus 277 secciones. En cambio, la marea azul del PP solo empapó 141 mesas.

El PSOE redujo sus victorias (45 mesas menos que en 2019), pero aún así le arrebató 14 al PP y las 5 que había conquistado CC-UxGC en los comicios anteriores.

Por contra, perdió otras 66 a manos del PP, quien tiene un balance positivo de 52 mesas con relación a los comicios anteriores.

Estos datos vuelven a apuntalar la victoria de Carolina Darias, que ganó en siete de cada diez mesas electorales, mientras que Jimena Delgado se tuvo que conformar con la victoria en casi cuatro de cada diez.

La victoria más aplastante del PSOE se produjo en una mesa de Lomo Blanco, donde los socialistas lograron 146 votos frente a los 25 de los populares. Y eso que el PP mejoró sus resultados en dos votos. Aquí, el 56% de los votantes depositó una papeleta en apoyo de la rosa. Para los populares no llegó ni al 10% en una mesa en la que Vox solo tuvo una papeleta menos que el PP.

En el caso de esta formación, la máxima diferencia respecto al PSOE se produjo en una urna de Arenales en la que los conservadores acumularon 275 votos (el 60% de los votos válidos), y el PSOE, 66 (14%).

Los cuatro empates de 2023

Pero no siempre se registran estas diferencias. Hay otros electores que no lo tienen tan claro. Este año hubo cuatro mesas en las que se produjo un empate a votos. Se encuentran en Pedro Hidalgo (los dos partidos mayoritarios obtuvieron 75), en la zona Puerto (82), en Santa Catalina (62) y en El Zardo (89), con datos referidos siempre a una mesa, y no al barrio completo.

Se da la casualidad también de que en la urna en que se produjo el empate entre PSOE y PP también se dio otro, esta vez entre Nueva Canarias y Coalición Canaria, a 17 sufragios.

En las elecciones de 2019 también se produjeron tres empates: uno en la zona Puerto a 96 -que deshizo el PP a su favor en 2023 por 131 a 95; otro en Guanarteme, a 75, que también ganó el PP este 28M por 113 a 92; y un tercero en Schamann, a 77, que ahora deshace el PSOE con 92 frente a los 57 del PP.

Cinco urnas con un voto de diferencia

También se producen casos de urnas en las que uno de los contendientes solo obtiene un voto más que el otro. En 2023 ha pasado en cinco ocasiones que están localizadas en San Juan (PP 35 y PSOE 34), en Marzagán (PSOE 105 y PP 104), en Arenales ((PSOE 99 y PP 98), en Las Mesas (PP 121 y PSOE 120) y en El Zardo.

Este último barrio es el que más dividido está entre los dos grandes partidos. Si se suman las dos mesas habilitadas en el local social del Zardo, se observa que el PSOE ganó por un voto al PP a nivel de barrio: 168 frente a 167.

Por comparar, en las elecciones de 2019, cinco fueron las urnas en las que la diferencia de votos fue de uno. Esto pasó en Marzagán, donde el PP obtuvo 63 y el PSOE, 62 (mientras que en el 28M fue de 45 y 59 respectivamente); en Lomo Apolinario, donde el PP ganó por 80 a 79 (aunque el 28M se dio la vuelta al resultado con un 83-91); en Arenales, donde el PP consiguió 75 y el PSOE, 74 (y el 28M amplió la diferencia con un resultado de 112-71); en Alcaravaneras, donde el PP venció por 83 a 82 (y amplió a 95-79); y Mesa y López, donde el PSOE tuvo 91 y el PP, 90 (y el 28M, 88 y 83 respectivamente).