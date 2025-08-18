Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un hostelero trabajando en una terraza de un bar de Las Palmas de Gran Canaria. Arcadio Suárez

Canarias fue la comunidad autónoma que más contratos de trabajo realizó en el sector turístico durante el mes de julio

El archipiélago sumó un 3,3%, frente al 2,9% de la media nacional

Efe

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 18 de agosto 2025, 11:01

Canarias experimentó el pasado julio el mayor incremento de empleo en el sector turístico en términos relativos, en concreto un 3,3%, frente al 2,9% de la media nacional.

A continuación figuran Andalucía (3,2%), La Rioja (2,9%), Comunitat Valenciana (2,8%) y Murcia (2,3%).

Según los datos publicados este lunes por Turespaña, en Canarias hubo el pasado mes 5.663 nuevos afiliados a la Seguridad Social relacionados con la industria turística, el tercer mayor incremento en términos absolutos tras Andalucía (11.577 afiliados más) y Comunitat Valenciana (6.218 afiliados más).

En el conjunto de España, el sector turístico registró en julio casi 3 millones de ocupados (2.980.000), al sumar 82.821 nuevos afiliados al turismo en la Seguridad Social, un 2,9 % de crecimiento respecto al mismo mes de 2024.

Los afiliados en actividades turísticas supusieron un 13,8 % del total de ocupados en España, en un mes en el que el mercado laboral en su conjunto creció un 2,3 % interanual.

Turespaña subraya que durante este pasado julio todas las ramas turísticas tuvieron evolución positiva, puesto que existen aumentos de afiliados en hostelería (servicios de alojamiento y servicios de comidas y bebidas) y en agencias de viajes.

Así, el incremento en el personal de servicios de alojamiento fue de 16.708 trabajadores, mientras que las afiliaciones del personal de servicios de comidas y bebidas aumentó en 23.449 personas y las agencias de viajes sumaron 1.014 personas.

Por su parte, en las otras actividades turísticas el aumento fue de 41.650 trabajadores.

El sector en su conjunto sumó unos 30.000 empleos más, puesto que cerró junio con unos 2.950.000 ocupados.

El número total de afiliados en España es de 21.649.641, según los datos de julio, que muestran un crecimiento del 2,3 % en el conjunto del tejido productivo español, con 18.234.942 asalariados y 3.414.699 autónomos.

Los asalariados suben un 3,3%

La cifra de asalariados en el sector turístico aumentó un 3,3 % durante el mes de julio y representa el 82,9 % del total de trabajadores afiliados del sector, ha informado Turespaña, que recalca que esta es una de las variables utilizadas por el Ministerio para evaluar la mejora en la calidad del empleo turístico.

Por ramas, el empleo asalariado se incrementó en agencias de viaje y operadores turísticos un 0,8 %, y un 2,5 % en hostelería. Asimismo, los servicios de alojamiento aumentaron un 3,5 % y un 2,1 % en los servicios de comidas y bebidas.

El empleo autónomo en turismo, que representa el 17,1 % del total de trabajadores afiliados, se incrementó en un 0,7 % interanual. Por su parte, la actividad de hostelería creció un 0,1 %, y en las agencias de viajes se observa un aumento del 3% en el número de autónomos.

En hostelería y agencias de viajes/operadores turísticos conjuntamente, sectores que representan el 69,1% del total de afiliados en alta laboral a la Seguridad Social en turismo, los afiliados aumentaron en el mes de julio un 2% en tasa interanual.

Noticias relacionadas

El turismo fue capaz de movilizar 1.902 millones de euros entre enero y junio en Lanzarote

El turismo fue capaz de movilizar 1.902 millones de euros entre enero y junio en Lanzarote

Santa Catalina a ojos de un turista: un emblema en deterioro

Santa Catalina a ojos de un turista: un emblema en deterioro

Canarias pulveriza el récord de la Primavera Árabe y supera los 9,2 millones de turistas hasta julio

Canarias pulveriza el récord de la Primavera Árabe y supera los 9,2 millones de turistas hasta julio

Ciudadanos y sindicatos exigen que la nueva ley del Turismo «se centre en las personas» y no en el suelo

Ciudadanos y sindicatos exigen que la nueva ley del Turismo «se centre en las personas» y no en el suelo

Publicidad

Top 50
  1. 1 El impacto de la estabilización en Educación: 567 interinos canarios, sin destino el próximo curso
  2. 2 Hasta siempre, Atilio
  3. 3 Atentos al tráfico este lunes: se corta un tramo de Juan Manuel Durán en Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 El calor no cede en Gran Canaria: este lunes llegaremos a los 36 grados
  5. 5 Nadie dijo que iba a ser fácil
  6. 6 El Supremo ratifica la condena a dos empresarios canarios que estafaron 81.500 euros a una empresa
  7. 7 Buscan a Minerva de los Milagros A. P., desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria
  8. 8 Las familias canarias que no pueden veranear: «Las Alcaravaneras son sus vacaciones»
  9. 9 La MetroGuagua arrasa más de 300 árboles
  10. 10 Rescatada en un helicóptero del GES tras sufrir una caída en una zona de difícil acceso en Moya

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Canarias fue la comunidad autónoma que más contratos de trabajo realizó en el sector turístico durante el mes de julio

Canarias fue la comunidad autónoma que más contratos de trabajo realizó en el sector turístico durante el mes de julio