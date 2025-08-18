Canarias fue la comunidad autónoma que más contratos de trabajo realizó en el sector turístico durante el mes de julio El archipiélago sumó un 3,3%, frente al 2,9% de la media nacional

Un hostelero trabajando en una terraza de un bar de Las Palmas de Gran Canaria.

Canarias experimentó el pasado julio el mayor incremento de empleo en el sector turístico en términos relativos, en concreto un 3,3%, frente al 2,9% de la media nacional.

A continuación figuran Andalucía (3,2%), La Rioja (2,9%), Comunitat Valenciana (2,8%) y Murcia (2,3%).

Según los datos publicados este lunes por Turespaña, en Canarias hubo el pasado mes 5.663 nuevos afiliados a la Seguridad Social relacionados con la industria turística, el tercer mayor incremento en términos absolutos tras Andalucía (11.577 afiliados más) y Comunitat Valenciana (6.218 afiliados más).

En el conjunto de España, el sector turístico registró en julio casi 3 millones de ocupados (2.980.000), al sumar 82.821 nuevos afiliados al turismo en la Seguridad Social, un 2,9 % de crecimiento respecto al mismo mes de 2024.

Los afiliados en actividades turísticas supusieron un 13,8 % del total de ocupados en España, en un mes en el que el mercado laboral en su conjunto creció un 2,3 % interanual.

Turespaña subraya que durante este pasado julio todas las ramas turísticas tuvieron evolución positiva, puesto que existen aumentos de afiliados en hostelería (servicios de alojamiento y servicios de comidas y bebidas) y en agencias de viajes.

Así, el incremento en el personal de servicios de alojamiento fue de 16.708 trabajadores, mientras que las afiliaciones del personal de servicios de comidas y bebidas aumentó en 23.449 personas y las agencias de viajes sumaron 1.014 personas.

Por su parte, en las otras actividades turísticas el aumento fue de 41.650 trabajadores.

El sector en su conjunto sumó unos 30.000 empleos más, puesto que cerró junio con unos 2.950.000 ocupados.

El número total de afiliados en España es de 21.649.641, según los datos de julio, que muestran un crecimiento del 2,3 % en el conjunto del tejido productivo español, con 18.234.942 asalariados y 3.414.699 autónomos.

Los asalariados suben un 3,3%

La cifra de asalariados en el sector turístico aumentó un 3,3 % durante el mes de julio y representa el 82,9 % del total de trabajadores afiliados del sector, ha informado Turespaña, que recalca que esta es una de las variables utilizadas por el Ministerio para evaluar la mejora en la calidad del empleo turístico.

Por ramas, el empleo asalariado se incrementó en agencias de viaje y operadores turísticos un 0,8 %, y un 2,5 % en hostelería. Asimismo, los servicios de alojamiento aumentaron un 3,5 % y un 2,1 % en los servicios de comidas y bebidas.

El empleo autónomo en turismo, que representa el 17,1 % del total de trabajadores afiliados, se incrementó en un 0,7 % interanual. Por su parte, la actividad de hostelería creció un 0,1 %, y en las agencias de viajes se observa un aumento del 3% en el número de autónomos.

En hostelería y agencias de viajes/operadores turísticos conjuntamente, sectores que representan el 69,1% del total de afiliados en alta laboral a la Seguridad Social en turismo, los afiliados aumentaron en el mes de julio un 2% en tasa interanual.

