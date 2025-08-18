El turismo fue capaz de movilizar 1.902 millones de euros entre enero y junio El mercado británico sigue como referencia. Se mejora este año la productividad en relación con 2025. El trimestre inicial fue más relevante

José R. Sánchez López Teguise Domingo, 17 de agosto 2025, 23:08 | Actualizado 23:38h.

El año en desarrollo está resultado sobresaliente en lo que respecta al movimiento económico con vínculo directo con el turismo en Lanzarote, vistos los balances del Instituto Canario de Estadística (Istac). Entre enero y junio, a través del principal motor de la economía quedó constancia de la movilización de algo más de 1.902 millones de euros; superándose así con creces el balance concretado en el primer semestre de 2024, cuando llegó a constar un sumatorio de algo más de 1.773 millones de euros.

Como en el pasado año, así como en periodos anuales previos, en el balance de 2025 destaca que especialmente productivo fue el primer cuarto del ejercicio, con un registro de algo más de 1.106,8 millones de euros; superándose así con creces el balance del trimestre posterior, cuando el registro quedó en menos de 795,6 millones de euros.

Con los números alcanzados hasta la mitad del año, parece factible que el ejercicio se pueda cerrar con un valor cercano a 4.200 millones de euros, considerando que suelen ser altamente productivos los dos trimestres finales de cada ejercicio. Se podrá con ello superar la marca establecida al cierre de 2024, año en que se marcó una cota final de algo más de 4.008 millones de euros.

Con una nueva marca histórica, en consecuencia, será factible doblar el balance de poco más de una década atrás. Sirva indicar que en 2015 la suma final fue de 2.103 millones de euros.

Reparto por procedencias

Se mantienen los viajeros de Reino Unido como el factor de referencia. Los británicos movilizaron en la primera mitad de 2025 cerca de 992 millones de euros; casi la mitad del volumen económico ligado con el turismo, en coincidencia con el registro de visitantes llegados a Lanzarote. Se observa un aumento de entradas económicas de relevancia.

Merece también atención el registro ceñido al mercado alemán, con recuento entre enero y junio de cerca de 184 millones de euros, si bien con algo de retroceso.

El turismo nacional fue capaz de alcanzar un montante de casi 108 millones de euros; valor que es bastante probable que se supere con creces durante este segundo semestre. Se crece en relación con 2024, pero muy poco.

En cuanto a los demás mercados con cierto peso específico para Lanzarote, los escandinavos sumaron cerca de 53 millones de euros, con cierto nivel de repunte; mientras que a través del resto de nacionalidades, con irlandeses, franceses, suizos, viajeros de Países Bajos o italianos, entre otros, se alcanzó un balance de algo más de 565 millones de euros, con un nivel de aumento de cierta consideración.