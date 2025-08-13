Silvia Fernández Díaz Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 13 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

Da igual que sea temporada alta o baja en Canarias y que los precios de los hoteles y los billetes de avión estén en máximos, los turistas extranjeros quieren venir a las islas a toda costa y así lo hacen. Solo el pasado mes de julio, un mes en el que Canarias se convierte en uno de los destinos principales de las familias peninsulares pero en el que afloja la demanda extranjera, llegaron a la islas casi 1,3 millones de turistas foráneos, lo que supone un 6,3% más que un año antes y 100.000 más que en 2017, cuando Canarias tuvo sus mejores registros, hasta la fecha, con motivo de la Primavera Árabe y que ahora son superados. Entonces, igual que ahora, la inestabilidad en países del norte de África y Oriente Medio desvió a miles de turistas a Canarias, un destino seguro.

En el acumulado del año (de enero a julio) han llegado a Canarias casi 9,3 millones de turistas extranjeros, según las estadísticas de turismo receptivo que elabora el Gobierno de Canarias raíz de los datos de pasajeros de Aena. Solo en siete meses el archipiélago ha ganado casi medio millón de visitantes foráneos respecto al pasado año. Si se compara con el anterior récord turístico, el de la Primavera Árabe, hasta julio viajaron un millón de turistas más que en 2017. Entonces lo hicieron 8,2 millones de extranjeros.

DETALLE Aeropuertos En julio se movieron por los aeropuertos canarios 4,6 millones de pasajeros, un 6% más que en 2024.

Acumulado En el acumulado del año, de enero a julio, se registraron 31,6 millones de viajeros, un 5% más.

Islas Gran Canaria registró 1,2 millones de viajeros mientras que en los dos de Tenerife se movieron 1,7 millones.

Estatal A nive nacional se movieron por la red de Aena 219,3 millones en los primeros siete meses, un 4,4% más

Todas las islas experimentan aumento del turismo extranjero pero la que crece con más fuerza es Tenerife que parece no tocar techo (ver el gráfico). Hasta julio de este año llegaron a la isla tinerfeña cerca de 3,7 millones de turistas, un 25% más que en 2017, cuando lo hicieron 2,9 millones.

A Gran Canaria arribaron en los primeros siete meses del año casi 2,4 millones de turistas, un 3% más que en 2017, cuando lo hicieron 2,3 millones.

A continuación se sitúa Lanzarote, que fue visitada hasta julio por 1,7 millones de turistas extranjeros, casi un 13% más que durante la Primavera Árabe; seguida de Fuerteventura, a donde llegaron 1,4 millones de turistas extranjeros hasta julio, un 1% más que en 2017. La Palma continúa sufriendo las consecuencias del volcán y aunque en el año registra un aumento -entre 2024 y 2025- del 7%, si se compara con la Primavera Árabe experimenta una caída del 39%: 71.493 turistas extranjeros frente a los 117.379 del año 2017.

Es cierto que el ritmo de crecimiento de turismo extranjero está aflojando. Ya no se crece, ocurría en 2024 por encima de los dos dígitos mes a mes pero la clave es que las cifras no dejan de aumentar. El repunte acumulado interanual es este año es de un 5%. Este menor ritmo del crecimiento se debe sobre todo al turismo británico, que ha pasado de crecer por encima del 13% al 3%. Así todo, continúa siendo el principal mercado emisor de turistas a las islas: representan el 40% del total.

Hasta julio llegaron 3,7 millones de un total de 9,2. Detrás se situaron los alemanes, con 1,7 millones de visitantes.

De mantenerse las cifras, Canarias cerrará el ejercicio muy cerca de los 18,5 millones de turistas, ya que a los extranjeros hay que sumar los nacionales.

En el último año crecieron todas las islas pero la que se ha convertido en destino preferente de los extranjeros es Fuerteventura, que acumula hasta julio un repunte del 12% con respecto a 2024. En términos absolutos ha recibido en siete meses 132.000 turistas más que un año antes, una cifra similar al incremento de Tenerife. En lo que llevamos de año Gran Canaria ha ganado 109.000 personas y 56.589 Lanzarote. La Palma recupera casi 5.000 personas.

