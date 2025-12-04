Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La presidenta de Ascav Doris Borrego y su vicepresidente Javier Valentín.
La presidenta de Ascav Doris Borrego y su vicepresidente Javier Valentín. EFE

Ascav condena los ataques a la consejera de Turismo pero insiste en modificar la ley

Entienden la desesperación de las familias canarias afectadas pero rechazan totalmente la violencia

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:01

La Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav) ha emitido un comunicado acerca de los ataques recibidos por la consejera de Turismo Jessica de León en el que señala que puede «comprender e incluso comparte la desazón, desesperación, el miedo e indignación que sufren decenas de miles de familias canarias y residentes» por la recién aprobada Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de la Vivienda, pero que en «ningún caso justifican la violencia» y muestran su más absoluta repulsa.

Llegado al punto máximo de diferencias con el Gobierno, Ascav, como única asociación que representa al sector en Canarias, tiende «una vez más» la mano al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo para que se abra una vía de entendimiento, mediación, negociación y consenso para consolidar las viviendas vacacionales de decenas de miles de familias canarias y residentes propietarias de una vivienda vacacional, puesto que la Ley ya está solo a falta de publicación en el boletín oficial de Canarias.

Según Ascav la intención «siempre ha sido defender» que el Turismo en Canarias es de todos y que también las familias canarias y residentes tienen derecho a participar en el negocio del turismo. También es objeto de la asociación, «proteger y velar por la inversión de muchos empresarios intermediadores y gestores» de dichas viviendas vacacionales y los puestos de trabajo directos e indirectos que genera.

Ascav entiende que ha llegado la hora de ser «recibida por primera vez» por el presidente del Gobierno de Canarias y espera que finalmente, se pueda llegar a un acuerdo para poner fin a un debate enrocado desde hace más de 2 años.

