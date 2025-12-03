La consejera Jessica de León sufre agresiones vinculadas a la polémica de la vivienda vacacional El vicepresidente Manuel Domínguez lo ha revelado este martes en una entrevista

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias Jessica de León ha sido objeto de agresiones, con lanzamiento de piedras a su vehículo y vivienda, así como amenazas en redes sociales.

Los hechos se remontan a este verano y también recientemente. El vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, lo ha revelado este miércoles en la emisora de Fuerteventura Radio Sintonía.

Precisamente coincidiendo con la aprobación de la ley que regula el decreto vacacional se lanzó a las redes sociales un vídeo que aplicaba inteligencia artificial donde se anunciaba el fin del sector y De León aparecía como la responsable con un lanzallamas entre manos.

Domínguez explicó en antena este miércoles que: «Todos en el partido hemos sufrido con la ley de vacacional, pero especialmente Jessica, con agresiones a su vehículo y su casa. Hemos venido a la política a tomar decisiones; somos como los árbitros en un partido de fútbol: para unos son penaltis clarísimos y para otros, todo lo contrario».

Añadió que la consejera había intentado evitar que estos hechos se hicieran públicos, pero que era necesario denunciarlos: «Ella no quiere que lo cuente, pero esto hay que denunciarlo. Ya está en manos de la policía porque no ha sido un caso aislado. El último mensaje en redes sociales pide que quemen viva a la consejera. Estos hechos hay que denunciarlos públicamente. Nuestro objetivo es reorganizar nuestra principal fuente de ingresos, que es el turismo con esta ley de vivienda vacacional y es lo que la gente debe entender».

Pese a la tensión generada alrededor de la normativa, Domínguez destacó la unidad interna: «Lo positivo es la cohesión que hay en el partido, y especialmente en Fuerteventura, a pesar de las dificultades y de todos los santo Tomás que ha habido con respecto a esta ley de vivienda vacacional. Hasta yo mismo fui en un momento un santo Tomás, pero el beneficio de esta ley es mayor de lo que la gente puede pensar».