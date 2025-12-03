Jessica de León, sobre las agresiones y amenazas por la ley de vivienda vacacional: «Nunca he querido victimizarme» Los ataque a la consejera de Turismo coinciden con la tramitación de la ley de vivienda vacacional, una normativa que ha generado un fuerte debate social y político

Imagen de la consejera Jessica de León y una de las imágenes hechas con inteligencia artificial sobre la nueva ley de vivienda vacacional difundidas en redes sociales.

Helena Victoria Falcón Santana Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:25 | Actualizado 12:31h.

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, ha sido objeto en los últimos meses de diversos episodios de acoso y agresiones vinculados al debate generado por la nueva ley de vivienda vacacional.

Según confirmó este miércoles el vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez, estos incidentes comenzaron este verano y han continuado recientemente, generando daños tanto a la vivienda como al vehículo de la responsable autonómica, que ha recibido además amenazas directas a través de redes sociales.

Domínguez reveló en Fuerteventura Radio Sintonía que, coincidiendo con el trámite y aprobación de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de las Viviendas, circula en redes un vídeo generado mediante inteligencia artificial en el que, según señaló, parecía anunciar el «fin del sector turístico» en un ambiente «apocalíptica». En esa pieza, De León aparece representada con un lanzallamas, junto a viviendas arrasadas por el fuego y familias desahuciadas.

Por su parte, la consejera este miércoles en una rueda de prensa ha respondido públicamente por primera vez, ofreciendo su visión sobre los ataques y sobre el clima que rodea la aprobación de la ley. De León reconoció la dureza de lo vivido, pero rechazó presentarse como víctima: «Bueno, yo nunca he querido victimizarme con esto. Es verdad que he hecho hasta dos denuncias por amenazas veladas, he sufrido ataques en mi domicilio particular, pero nunca he querido decir absolutamente nada. Ha sido duro, pero no quiero darle mayor importancia porque creo que no representa al conjunto de la ciudadanía. Prefiero confiar en que el debate se pueda seguir sucediendo de forma serena, aunque no estemos de acuerdo».

Mientras Domínguez insitió en la radio que: «Todos en el partido hemos sufrido con la ley de vacacional, pero especialmente Jessica, con agresiones a su vehículo y su casa», señaló Domínguez, quien subrayó que la tensión social generada ha derivado en ataques inadmisibles. «Hemos venido a la política a tomar decisiones; somos como los árbitros en un partido de fútbol: para unos son penaltis clarísimos y para otros, todo lo contrario».

El vicepresidente explicó que la consejera no ha querido pronunciarse pero que los hechos han terminado en manos de la Policía ante la gravedad de algunas amenazas. «El último mensaje en redes sociales pide que quemen viva a la consejera. Estos hechos hay que denunciarlos públicamente. Nuestro objetivo es reorganizar nuestra principal fuente de ingresos, que es el turismo, con esta ley de vivienda vacacional, y es lo que la gente debe entender», añadió.

Pese a la crispación generada por la nueva ley, Domínguez quiso destacar la cohesión interna del grupo de gobierno. «Lo positivo es la unidad que hay en el partido, especialmente en Fuerteventura, a pesar de las dificultades y de todos los santo Tomás que ha habido con respecto a esta ley. Hasta yo mismo fui en un momento un santo Tomás, pero el beneficio de esta norma es mayor de lo que la gente puede pensar».