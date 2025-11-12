Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo de la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, en el pleno del Parlamento de Canarias.
Canarias aprueba la ley que regula la vivienda vacacional

El Gobierno de Canarias saca adelante una normativa que obliga a ayuntamientos y cabildos a ordenar el uso del suelo turístico | La norma sale adelante con el rechazo de Vox, NC y PSOE así como de los propietarios

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:30

El Parlamento de Canarias votó este miércoles a favor de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de las Viviendas, más conocida como la ley de la vivienda vacacional. La norma impulsada por la Consejería de Turismo y Empleo que dirige Yéssica de León ha contado con los votos a favor del Gobierno regional (CC y PP) y los de los grupos que lo apoyan (AHI y ASG). En contra han votado los grupos de la oposición, NC, PSOE y Vox.

Se trata, según han defendido los grupos de gobierno, de «una ley que ordena y regula» el alquiler vacacional, han insistido los portavoces de los grupos parlamentarios del Gobierno. «Esta ley no prohíbe».

En la tribuna de invitados del Parlamento de Canarias, casi toda la plana mayor de la Consejería de Turismo, representantes de asociaciones hoteleras como Asotel, pero también asociaciones de propietarios contrarios a la ley, como Ascav.

La consejera de Turismo, Yéssica de León, tras dos años de negociaciones, redacción y enmiendas, ha asegurado tras la votación que «ha sido una norma difícil de interiorizar, también difícil de explicar, también difícil de gestionar en el plazo de las enmiendas».

Además, De León ha dado las gracias «especialmente a la ASG, AHI, CC y PP, gracias por estar al servicio del interés general y de no ser rehén en este Parlamento del tacticismo político. Y gracias también a los compañeros de Gobierno, al presidente y al vicepresidente porque sin ellos esto no hubiera sido posible».

Ahora mismo hay en Canarias 72.828 unidades resgistradas como vacacionales, y se estima que con la nueva regulación la cifra baje a 9.500.

La oposición, NC y PSOE sobre todo, han argumentado en contra de la ley de vivienda vacacional que lo que hace el Gobierno regional es favorecer a los grandes tenedores de vivienda y a los empresarios turísticos, «expulsando a miles de familias canarias» de las zonas turísticas, ha asegurado Esther González (NC) y «obligando a los ayuntamientos y cabildos a que en el plazo de cinco años» regulen el uso afectado, algo, ha afirmado Gustavo Santana (PSOE), «no aplicable ni eficaz».

