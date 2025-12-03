Amenazas de muerte a la consejera de Turismo canaria: así es la polémica ley que regula la vivienda vacacional Jessica de León denuncia las agresiones recibidas en su domicilio y vehículo, coincidiendo con la aprobación de la normativa

Javier Sheng Pang Blanco Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:16 | Actualizado 14:31h. Compartir

La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, ha denunciado graves ataques y amenazas, que incluyen vídeos difamatorios realizados con IA, pedradas contra su vehículo y su vivienda además de un mensaje instando a «quemarla viva», hechos que ha vinculado con la reciente aprobación del proyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de las Viviendas de Canarias, conocida popularmente como la ley de vivienda vacacional.

Una normativa que lleva más de dos años siendo uno de los principales temas de desencuentro entre la población canaria y la Consejería de Turismo del Gobierno regional, que ha mantenido en estos años constantes reuniones con la Asociación del Alquiler Vacacional (Ascav) en representación de los propietarios, además de con los cabildos y los ayuntamientos.

Pese a que desde la Consejería de Turismo que dirige Jessica de León no ha parado de defender que esta ley «no prohíbe», voces como la de Rosa Rodríguez, del Colegio de Economistas de Las Palmas aseguran que la aprobación de la ley el pasado 12 de noviembre hará que la cifra de viviendas vacacionales pase de 72.828 a «como mucho» 9.500.

La economista llegó a esta estimación, depurando los datos del censo. En primer lugar, del total de viviendas vacacionales inscritas, 25.074 unidades no se encontraban ejerciendo la actividad, por lo que 'a priori' deberían caerse automáticamente del recuento ya que la ley recoge que si durante el último año no se ha ejercido la actividad la declaración responsable decae de forma automática, sin que los ayuntamientos tengan que hacer ningún tipo de trámite o comprobación.

Según apunta Rodríguez, de las 47.754 pisos turísticos activos en las islas, solo un 20% son vivienda vacacional propiamente dicha según recoge el decreto 113/2015, lo que reduce la cifra a 9.551. El resto de unidades son apartamentos o villas turísticas, que como recoge la normativa son unidades turísticas acogidas en el primer caso a la unidad de explotación y, así se mantendrá hasta que se produzca un cambio en la ley. Queda ver si la nueva normativa para regular la actividad turística que ya prepara la Consejería tendrá cambios significativos en esta materia.

Otras voces autorizadas del panorama político como la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha manifestado públicamente su total rechazo a la aprobación de la nueva normativa, que asegura, supondrá el «fin de las viviendas vacacionales en Canarias».

La clave del problema, indica Bueno, está en que la normativa da la consideración de actividad clasificada a las viviendas vacacionales, lo que a su juicio implicará que las casas con este uso que están operativas con anterioridad a esta ley y que están ahora obligadas a consolidar ese uso no podrán hacerlo ya que «ninguna cumple» con los requisitos que se exigen.

La postura de Bueno tambié fue respaldada por la Federación Canaria de Municipios (Fecam), que en un comunicado en el que puso también el foco en la regulación de la actividad clasificada en las viviendas vacacionales. La Fecam habla de «preocupación máxima y rechazo absoluto» a que el Gobierno canario haya aprobado esa nueva ley «sin un marco normativo claro y específico» para regular esa condición que se le atribuye a las viviendas asociadas o vinculadas al uso turístico.

Para evitar las negativas consecuencias que ambos pronostican, la alcaldesa, solicita al Ejecutivo que reflexione y adopte una de estas tres propuestas, una de las cuales, la primera, su primera opción, coincide con la que plantea la Fecam: «La aprobación inmediata de un decreto que establezca de manera precisa un decálogo de requisitos de cómo se aplicará el régimen de actividades clasificadas a las viviendas vacacionales, eliminando la ambigüedad interpretativa técnica».

Las otras dos alternativas planteadas son, la aplicación de la normativa que regula los arrendamientos urbanos o que se las deje exentas de la ley de actividades clasificadas, como pasa actualmente con el resto de los establecimientos turísticos.