Fernando Clavijo tras las amenazas a Jessica de León: «la violencia nunca es justificable» Tras conocerse estos días las agresiones a la consejera de Turimso, el presidente del Gobierno de Canarias muestra su respaldo y rechazo a cualquier tipo de violencia

Ep y CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:23 Comenta Compartir

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo expresó este jueves su respaldo a la consejera de Turismo, Jessica de León, tras conocerse que desde hace meses sufre amenazas, agresiones a su vivienda y vehículo, así como campañas de acoso en redes sociales, en el marco de la aprobación de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, más conocida como ley de vivienda vacacional.

Clavijo subrayó que la ley no es «una norma de Jessica, la consejera», sino un proyecto del Gobierno y del Parlamento de Canarias, y advirtió de que «la intimidación y la violencia nunca es justificable en ningún concepto, en ningún ámbito». Manifestó que desde el Ejecutivo autonómico se condena firmemente la escalada de hostigamiento y se ha brindado «todo» su apoyo a De León, tanto institucional como personal.

Los ataques denunciados por De León —que había preferido mantener en privado hasta ahora— incluyen pedradas al coche y a la vivienda, amenazas en redes, e incluso un vídeo difundido con inteligencia artificial en el que se la muestra con un lanzallamas arrasando viviendas, un contenido cuyo tono violentista ha sido especialmente censurado. Aunque reconoce que los hechos han sido «duros» y ha presentado al menos dos denuncias, la consejera rechazó victimizarse y pidió que el debate sobre la ley se mantenga dentro del marco del respeto y la democracia.

Este episodio pone de manifiesto la tensión que genera la normativa: una norma que busca regular y ordenar el uso turístico de viviendas en las islas, a la vez que intenta atender derechos residenciales y la sostenibilidad del sector. Pero la polémica ha derivado en una escalada de hostilidad personal hacia responsables públicos, lo que obliga a recalcar la necesidad de debatir políticamente sin recurrir a amenazas ni violencia.