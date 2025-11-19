El curioso yate de lujo 'Olivia O' regresa al Puerto de Las Palmas Con una proa especial para condiciones difíciles de mar, esta embarcación valorada en más de 200 millones de euros, pertenece al multimillonario Eyal Ofer, magnate naviero e inmobiliario

Imagen de archivo de la última visita del 'Olivia O' al Puerto de Las Palmas

Daniel Armas Ramírez Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 19 de noviembre 2025

Continúa la temporada de lujo en el Puerto de Las Palmas. El megayate 'Olivia O', propiedad del multimillonario Eyal Ofer, acaba de atracar en la capital grancanaria. Con una característica muy peculiar a la vista, su proa especial para condiciones difíciles de mar, esta embarcación está valorada en más de 200 millones de euros.

No es la primera vez que este yate se encuentra atracado en el Puerto de La Luz, ya que en estas mismas fechas del año pasado, también hizo escala en Gran Canaria. Cada año sobre esta época, elegantes yates realizan la travesía del Atlántico rumbo a América, aprovechando las corrientes y los vientos tras concluir la temporada en Europa. De hecho, en los próximos días y meses llegarán más megayates al puerto.

El 'Olivia O' se encontrará atracado hasta el próximo sábado 22 de noviembre, momento en el que tomará rumbo hacia la isla de San Bartolomé, en el Caribe.

Principales características

El extravagante buque fue construido en 2020 por la empresa noruega Ulstein Verft, encargada de crear imponentes embarcaciones del sector petrolero. Además, cuenta con una motores muy potentes de la marca Rolls Royce.

Cuenta con una eslora de 88 metros y destaca por una proa singular, inspirada en los cascos de los antiguos barcos vikingos para optimizar y rendir a la perfección en condiciones de dificultad en alta mar. Dispone de ocho camarotes y dos suites capaces de alojar a 20 invitados. Con espacio para una tripulación de 30 personas, también incluye un helipuerto, una piscina de diez metros, un cine y un gimnasio.

La riqueza de Eyal Ofer procede del negocio marítimo creado por su padre en la década de 1960, el cual ha ido creciendo y diversificándose con el tiempo. Tras el fallecimiento del patriarca en 2011, el patrimonio se repartió entre el magnate y su hermano, Idan.