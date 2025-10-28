Así es el yate de lujo atracado en el Puerto de Las Palmas que perteneció al fundador de Google Esta es una de las embarcaciones que harán parada en Canarias antes de iniciar la temporada de invierno en el Caribe

Imagen del Capricorn, el yate de lujo de 73 metros, que está en el Puerto de Las Palmas.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 28 de octubre 2025, 12:22 | Actualizado 12:27h.

El 'Capricorn', un yate de lujo de 73 metros que perteneció al cofundador de Google, Sergey Brin, está atracado en el Puerto de Las Palmas y ha dejado boquiabiertos a los transeúntes de la zona.

Esta es una de las primeras embarcaciones de lujo que llegarán a las islas en los próximos meses. La llegada del frío a Europa provoca el fin de la temporada de yates en el Mediterráneo (que suele ser en septiembre u octubre), por lo que muchos yates cruzarán el Atlántico para iniciar la temporada de invierno en el Caribe.

Este lujoso yate fue elaborado por el aclamado 'Silver Yachts', un constructor de yates de lujo con sede en Australia. Esta maravilla de la ingeniería marina llamó la atención de Sergey Brin y la adquirió en 2011. En 2024, el fundador de Google decidió vender el 'Capricorn' de forma sorpresiva.

El yate es un refugio de lujo para 14 invitados y demuestra notables capacidades de velocidad con una velocidad máxima de 27 nudos y una velocidad de crucero de 18 nudos, todo gracias a su potente MTU motores.