El palacio flotante de más de 300 millones de euros que se encuentra atracado en el Puerto de Las Palmas Kismet, el lujoso yate, pertenece a Shahid Khan, multimillonario que posee varios equipos deportivos en el mundo | Tiene una eslora de 122 metros y procede del puerto de Portland, en Reino Unido

Daniel Armas Ramírez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 31 de octubre 2025, 16:57 Comenta Compartir

Continúa el lujo por el Puerto de Las Palmas. A los numerosos cruceros que visitan la ciudad semana tras semana, se le están sumando yates de gran valor que no dudan en parar por las islas. Este pasado jueves atracó en la capital grancanaria el yate Kismet, una lujosa embarcación valorada en 312 millones de euros y que pertenece a Shahid Khan, multimillonario dueño de varios equipos deportivos como el Fulham FC de Inglaterra.

Se espera que el Kismet se encuentre atracado durante varios dias, para luego poner rumbo hacia la costa estadounidense donde le esperan sus clientes. El yate tiene una eslora de 122 metros y fue construido en 2024 por la astillería alemana Lürssen Yachts, responsable de 7 de los 10 yates más grandes del mundo. Esta joya de la tecnología marina cuenta con un cine, un spa, una piscina, un jacuzzi, un gimnasio, un helipuerto y más peculiaridades que le hacen ser uno de los yates más impresionantes de la actualidad.

Tiene capacidad para alojar aproximadamente a 20 personas, repartidas en sus 8 camarotes más la tripulación. Una de las distinciones de este barco es su particular mascarón de proa. Un jaguar cromado que se aprecia con facilidad haciendo referencia a uno de los equipos de Shahid Khan, los Jaguares de Jacksonville de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Costo millonario

Se estima que los costes de mantenimiento anuales del Kismet ascienden a unos 28 millones de euros, lo que refleja el elevado nivel de lujo y tecnología presente en su diseño. El verano de 2024, una empresa dedicada al alquiler de barcos de lujo en el mar Mediterráneo, puso a disposición de los clientes la posibilidad de arrendar el yate por un precio de 3 millones de euros a la semana.

Ampliar Tenerife Offshore & Shipping Agency

Más de 60 yates pasaran por el puerto hasta enero

Según la consignataria Tenerife Offshore & Shipping Agency -encargada de acoger al Kismet estos días en Gran Canaria-, el Puerto de Las Palmas se prepara para una intensa temporada náutica, ya que más de 60 yates de lujo tienen previsto atracar en sus muelles hasta el mes de enero.