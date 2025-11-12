El superyate de casi 400 millones propiedad de un jeque que está atracado en el Puerto de Las Palmas El barco, con una eslora de 146 metros, llegó este martes al puerto capitalino

Imagen del yate Opera este miércoles en el Puerto de Las Palmas.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 12 de noviembre 2025, 16:27

El Puerto de Las Palmas sigue siendo refugio para algunos de los yates más grandes del mundo. Desde este martes está atracado en el muelle Santa Catalina el Opera, una espectacular embarcación de 146 metros de eslora y un coste de casi 400 millones de euros.

Este superyate es propiedad del jeque emiratí Abdullah bin Zayed Al Nahyan, según la web especializada Superyachtfan. Abdullah bin Zayed Al Nahyan es uno de los hijos de Zayed bin Sultan Al Nahyan, fundador de Emiratos Árabes Unidos, país del que es ministro de Exteriores desde 2006 y viceprimer ministro desde 2024.

El Opera es un yate construido por la compañía alemana Lürssen y botado en 2022. Su coste ronda los 450 millones de dólares, unos 390 millones de euros al cambio actual.

Según la información del atraque que propociona el Puerto de Las Palmas en su página web, el yate llegó a Gran Canaria procedente del Puerto de Barcelona y tiene como destino Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

Hace menos de dos semanas pasó por el Puerto de Las Palmas otro superyate, el Kismet, propiedad de Shahid Khan, también propietario, entre otras muchas cosas, de los Jacksonville Jaguars de la NFL y el Fulham de la Premier League.

