Miles de canarios no recibirán prestación del paro por ERTE durante este mes

Miles de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE) no percibirá la prestación por desempleo a lo largo de este mes debido al retraso con el que el Gobierno de España sacó el decreto que regulaba las condiciones en las que las empresas deben comunicar al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) los datos de los trabajadores afectados. El Gobierno sacó este decreto el sábado 28 de marzo. A partir de esa fecha las empresas han tenido un plazo de cinco días, hasta hoy, 3 de abril, para trasladar al SEPE información de los trabajadores, incluido su número de cuenta.

Pero, como advierten los profesionales laboralistas -asesores, abogados, economistas y graduados sociales- es imposible que si la información se facilita a principios de abril los pagos se puedan ejecutar para el 10 de abril, fecha en la que el SEPE hace el abono de las prestaciones por desempleo. Fuentes cercanas aseguran que el propio SEPE ha reconocido en encuentros mantenidos con asesores de empresas que en abril solo percibirán la prestación por desempleo 400 de los más s de 150.000 trabajadores canarios afectados por un ERTE en la últimas semanas por el coronavirus.

El portavoz del colectivo Equipo Covid-19, integrado por 170 profesionales laboralistas ( hay graduados sociales, economistas, asesores y abogados, entre otros) y constituido a raíz de dificultades surgidas de las distintas normativas aprobadas por el Gobierno y para hacer frente común, Carlos Talavera, lo tiene claro. «Es imposible que las prestaciones lleguen para el 10 de abril si el 3 el SEPE está aún registrando los datos. Este mes habrá personas que cobrarán de su empresa lo trabajado en los primero días de marzo pero del paro no le va a llegar nada. Hasta el 10 de mayo mucha gente no va a cobrar nada», asegura Talavera, que advierte del problema que van a tener estas personas al no tener ningún ingreso. «Esa gente tiene que comer y pagar gastos. Es indecente lo que va a ocurrir», indica.

Talavera explica que los profesionales laboralistas han actuado de forma rápida pero ha sido la administración la que no lo ha hecho con celeridad. «Nosotros empezamos a tramitar ERTE ante la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias desde el primer día pero la información con los datos de los trabajadores no la pudimos dar hasta que salió el decreto del día 28», explica Talavera.

Desde este colectivo se considera prioritario que la administración articule medidas para garantizar que todos los trabajadores afectados por un ERTE reciban la prestación. «No sé que fórmula podrán elegir pero tienen que hacer algo para no dejar desemparadas a estas personas», explica Talavera, que en nombre del colectivo al que representa critica el «sistema obsoleto» con el que trabaja la administración y con escasa capacidad para atender el elevado volumen de procedimientos de las últimas semanas. Según señala, a la hora de presentar un ERTE el procedimiento es «decimonónico». «Tenemos que meter los datos de las empresas hasta en tres ocasiones como mínimo y luego te piden todos los datos del trabajador en un aplicación informática poco operativa», señala este graduado social y asesor fiscal, que se pregunta por qué la administración no es capaz de compartir todos los datos que tiene para agilizar y facilitar los trámites. «Todos los meses mandamos las bases de cotización, todas las circunstancias personales del trabajador y eso lo tiene la Tesorería de la Seguridad Social y el SEPE tiene supuestamente acceso a esos datos. Tienen todo pero también un problema: la carga burocrática para acceder a su base de datos», señala.

Además acceder al sistema de sede electrónica para presentar un ERTE es en sí mismo un problema. «Hay que intentarlo al menos cinco veces porque se bloquea. No tiene capacidad para gestionar las solicitudes y luego da muchos errores pero no son tuyos sino del servidor. Es un desastre. La administración no estaba preparada para una situación así», concluye.