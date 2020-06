Los autónomos siguen sin cobrar la ayuda regional

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, denunció ayer que «el Gobierno canario sigue sin pagar a los autónomos el complemento del 30% de la prestación por cese de actividad».

Espino preguntó al presidente del Ejecutivo, Ángel Víctor Torres, «cuál es el motivo de que no haya cumplido su compromiso con este colectivo y no se haya abonado aún dicha ayuda», según indica en un comunicado. Asimismo, criticó la «falta de sensibilidad» que ha demostrado el Gobierno de Torres con autónomos y pymes desde que se inició el estado de alarma y, prueba de ello, es que la única prestación que van a recibir por parte del Ejecutivo canario, incluida en el decreto ley de medidas urgentes aprobado el 2 de abril, todavía no se ha abonado.

La diputada de Cs advirtió que «este retraso aumenta el riesgo de cierre de muchos establecimientos», que se encuentran con el agua en el cuello por culpa de la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus y que no han encontrado la ayuda necesaria por parte de la administración autonómica.

La portavoz de la formación naranja recordó que hace dos semanas, con motivo de la convalidación de las correcciones al citado decreto ley del 2 de abril, ya recriminó al Gobierno canario su papel en esta crisis económica, pues había dejado sin cobrar a miles de canarios acogidos a un ERTE, «porque la tramitación, su única responsabilidad en este asunto, no se ha hecho de la forma correcta».

A los canarios afectados por el impago de los expedientes de regulación de empleo temporal hay que añadir, según señaló Espino, a los 60.000 autónomos de las islas que se han acogido al cese de actividad y que «ven que el tiempo pasa pero que el Gobierno canario continúa funcionando con una lentitud decepcionante, pues la situación de emergencia en que nos encontramos exige mucha más diligencia».

A juicio de la portavoz de Cs, «los autónomos de Canarias y las pequeñas y medianas empresas (pymes) necesitan liquidez», para poder pagar sus facturas y no tener que cerrar sus negocios, lo que llevaría a la destrucción de miles de empleos. Una situación que, según apuntó, «se puede evitar si el Gobierno de Torres no sigue con su paso de tortuga y actúa en tiempo y forma».

Igualmente, la dirigente de Ciudadanos consideró que se echa en falta «un mayor esfuerzo presupuestario por parte de la Comunidad Autónoma», pues, según aclaró, «los 11 millones destinados a abonar el complemento del 30% de la prestación por cese de actividad de los autónomos se pagarán también con fondos del Estado», en concreto, según explicó, «con la línea de actuación de Autoempleo y creación de empresas, del bloque de empleo de financiación estatal».