Tres millones de autónomos, sin trabajo

El impacto que está teniendo la crisis del coronavirus entre los autónomos es total. Nueve de cada diez están en estos momentos parados, sin poder realizar su actividad, y medio millón desaparecerán definitivamente, según estimaciones realizadas a este periódico por Lorenzo Amor, presidente de ATA, quien denunció una vez más que el Gobierno ha dejado a este colectivo «en la cuneta» y que decenas de miles se verán abocados a echar el cierre quedándose en la «ruina absoluta».

A su juicio, si el Ejecutivo no cambia de rumbo y no hace frente a la liquidez necesaria con medidas como suspender cotizaciones e impuestos y dotar de mayor flexibilidad laboral, «se quedarán en el camino medio millón de autónomos y de pequeñas empresas de aquí a julio». Desde hoy apenas unos 320.000 autónomos podrán seguir trabajando tras la nueva vuelta de tuerca del Gobierno al confinamiento, lo que supone que más de tres millones están en sus casas sin poder desarrollar su actividad profesional, se lamentó Amor. Se trata fundamentalmente del sector del transporte, los taxis, la alimentación, los que tengan un pequeño estanco o farmacias, los periodistas... y también los 'riders', que siguen desafiando al virus saliendo a repartir sin apenas medidas de protección. En total, no llega a un 10% de los más de 3,25 millones de autónomos.

El endurecimiento del estado de alarma ha llevado a paralizar su actividad a otros 450.000 trabajadores por cuenta propia. Ya solo el bloqueo a la construcción deja en el dique a casi 250.000 emprendedores, a los que se suman los agentes comerciales, los que trabajan con maquinaria pesada o aquellos que prestan sus servicios auxiliares a determinadas empresas que han cerrado, como puede ser la siderurgia, explican desde ATA. «Va a haber autónomos que no van a verse contagiados de coronavirus, pero van a terminar arruinados», advirtió su presidente, una de las voces más críticas contra el Gobierno.

Nuevas medidas

«Ninguna medida sanitaria que nosotros respaldamos y acatamos justifica medidas laborales y económicas como las que está poniendo en marcha el Gobierno», denunció Amor, quien precisó que si hay que cerrar, se cierra pero igual que «hiberna» la economía deberían «hibernar» los pagos de cuotas y cotizaciones sociales. Por ello, desde ATA lanzaron una serie de medidas para que sean aprobadas mañana en el Consejo de Ministros, como suspender la cuota de autónomos de los meses de marzo, abril y mayo y, en el caso de la de marzo, como ya está cobrada, devolverla «inmediatamente» y que no se cobren recargos; también para los que se hayan contagiado de Covid-19 o estén en cuarentena obligatoria. Ademas, reclaman la suspensión de todos los trámites impositivos y obligaciones tributarias del primer trimestre y aplazar su presentación al mes de julio y no en abril como estaba fijado.

En lo que respecta a la nueva prestación extraordinaria por cese de actividad, demandan que se reduzca el umbral, de un 75 a un 30%, y que el plazo de disfrute se prolongue a tres meses. A todo ello se suma la petición de permitir el cobro de la prestación también a quienes reciban otra que no alcance el 50% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y que se incluya en los supuestos de fuerza mayor aquellas actividades que ya no son consideradas esenciales.

Finalmente, desde ATA pidieron al Ejecutivo eliminar la obligatoriedad del mantenimiento del empleo durante seis meses desde la reanudación de la actividad y establecer la fecha de finalización de los ERTE un mes posterior a que termine el estado de alarma.