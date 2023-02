La huelga de los transportistas seguirá esta semana tras no haber acuerdo con el Gobierno

El presidente de la Asociación de Transportes de Mercancías (Asemtra), Roberto Jerez, anunció ayer que el paro de los transportistas seguirá a lo largo de esta semana al haber concluido la primera reunión con el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, sin acuerdo. «No hay solución actual y firme sobre el problema, con lo que el paro sigue», indicó Jerez tras el encuentro que acaba de terminar hace unos minutos. Así todo, advirtió que si hubiera una propuesta «firme» el paro se podría suspender mañana mismo, pero todo depende del Ejecutivo regional.

Según Jerez, el sector «quiere dar solución al problema, pero no es fácil». «Es un trámite complicado que requiere de paciencia para ir despacio y con buena letra», indicó el presidente de Asemtra, que apuntó que la exención del tacógrafo en Canarias es el asunto fundamental. «Vamos a tratar de solucionarlo lo antes posible», manifestó. «Reunimos los requisitos para insularidad y kilómetros cuadrados por superficie. En Canarias no se superan los 2.300 y ninguna isla está conectada. La normativa europea ampara la exención del aparato», señaló Jerez, que aclaró que el objetivo no es anularlo en su totalidad. Los transportistas defienden que siga en la parte de control de la jornada laboral para que no haya abusos, pero solicitan que se retire en aquellos aspectos que no se pueden cumplir en las islas, al ser un territorio insular.

Jerez reconoció que puede producir desabastecimiento si la huelga continúa, ya que un 90% de los camiones está parado. «Si el transporte de mercancías está casi parado puede haber desabastecimiento», indicó.