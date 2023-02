Supermercados y comercios se aprovisionan ante la huelga del transporte

El sector de la distribución aprovechará los días que quedan de esta semana para aprovisionarse de cara a la huelga de los transportistas canarios, que arrancará el lunes próximo y tendrá una duración indefinida. Su objetivo, lograr la exención en las islas del tacógrafo aunque sin tocar lo que se refiere al control de la jornada laboral.

Alfredo Medina, secretario general de la Asociación Canaria de Medianas y Grandes Empresas de la Distribución (Asodican) explicó que esta huelga va a suponer un « palo muy duro para la economía de las islas, ya era lo que nos faltaba, una huelga en esta situación tan dramática en la que ya nos encontrábamos».

Medina expresó su preocupación ante lo que se le viene al sector de la distribución, «pese a que confiamos en que la situación se arregle, si no es así, es una huelga que vamos a sentir y mucho».

Los miembros de la FET llevan meses intentando, sin éxito, entablar un diálogo con el Gobierno de Canarias. «Los transportistas han querido evitar la huelga por todos los medios pero los políticos no les han escuchado», dijo.

En cuanto a las medidas que tomarán los distribuidores si no se llega a un acuerdo entre Gobierno y transportistas, Medina destacó que « las alternativas son pocas, intentaremos cubrir los servicios mínimos con lo que haya en los almacenes de Canarias, que no es tanto y esperar que la situación se resuelva lo antes posible», concluyó.

El director de Transportes se interesa por el paro El director de Transportes del Gobierno de Canarias, Manuel Hernández Dámaso, contactó ayer con los representantes de la Federación de Empresarios del Transporte (FET) para conocer la posición de los transportistas y lo hablado durante la celebración de la asamblea de Asemtra el lunes y en la que se decidió convocar un paro indefinido a partir del lunes 27. La llamada fue únicamente «informativa», según indican fuentes próximas. No se descarta que en los próximos días haya movimientos por parte del Gobierno de Canarias de cara a evitar que se celebre este paro. Los transportistas han dado este paso después de casi cuatro meses de reuniones sin que se haya dado una solución a su problema: el tacógrafo. Los sectores productivos de las islas ya se están preparando ante el paro.

El secretario general de la Asociación de Supermercados de las Islas Canarias (Asuican), Alonso Fernández, por su parte, indicó que el sector se aprovisionará en los próximos días en mayor media de cualquier otra semana al fin de cubrir la demanda y evitar que se produzcan problemas de desabastecimiento en el caso de que la huelga se celebre y se alargue en el tiempo. «El sector es miedoso y aunque estamos preparados, siempre cuando suceden situaciones de este tiempo nos preparamos más aún», señaló. En cualquier caso, Fernández instó a la Delegación del Gobierno de Canarias a intervenir ante este paro patronal de cara a conseguir que si hay profesionales que quieran seguir trabajando en los días que dure la huelga puedan hacerlo sin problema. «La Delegación debe tomar medidas para protegerles y permitirles que sigan ofreciendo servicio a sectores como el nuestro que es esencial», declaró.

Los grandes y pequeños del comercio se quejan de los «sobrecostes» de la logística que les genera la convocatoria de huelga

Fernández avisó también de que esta huelga perjudica y daña al sector de los supermercados, ya que genera grandes sobrecostes en un momento complicado por el alza de los precios. « No es un momento adecuado para un cierre patronal», indicó el secretario general de Asuican, que rechaza las consecuencias para su sector de un conflicto ajeno a ellos y que afecta a los transportistas y el Gobierno de Canarias. «Estamos cansados de tanto aviso de huelga y avisos de paro patronal que tiene graves costes para la logística. Implica más trabajadores, más mercancía y más vehículos», concluyó.

Los transportistas han decidido ir a la huelga en protesta por «la falta de respuesta» del Gobierno de Canarias a la regulación del uso del tacógrafo en el archipiélago. El sector considera que la exigencia del tacógrafo en los transportes realizados en territorio insular, por su superficie tan reducida, «solo generan dificultades burocráticas e inversiones innecesarias, ya que las distancias recorridas son cortas y los tiempos de conducción son muy limitados». Al tratarse de un paro patronal, no habrá servicios mínimos y solo operará el transporte de medicamentos. «Ni perecederos ni nada», indicó el presidente de Asemtra, Robero Jerez.