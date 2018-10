Hacienda investiga a la ZEC por dar datos a una empresa privada

Las palmas de gran canaria

El estudio realizado el pasado año por el consultor y recién nombrado presidente de la Zona Especial Canaria (ZEC), Antonio Olivera, sobre el impacto de esta zona de baja tributación en la economía canaria y que está repleto de textos plagiados -como ha reconocido el propio autor- tiene un nuevo frente. La Agencia Tributaria está investigando a la ZEC por haber cedido datos fiscales y «sensibles» de las empresas acogidas a este instrumento fiscal a un tercero ajeno al organismo. Algo que prohíbe la Ley General Tributaria en su artículo 95 y que queda expresamente recogido en el convenio que mantienen el Ministerio de Hacienda y la ZEC.

Los beneficiarios de esa cesión de información son Corporación 5, consultoría empresarial propiedad del presidente de la CEOE de Santa Cruz de Tenerife, José Carlos Francisco, y al que la ZEC encargó el trabajo y Antonio Olivera, que fue quien lo realizó. Los dos, que mantienen una relación mercantil desde hace años, tuvieron acceso a esos datos para realizar el citado estudio sobre el impacto de la ZEC.

La AEAT tuvo constancia de esa cesión de datos a un tercero después de que, por error, la ZEC colgara durante una hora en su web el estudio, de 46 páginas, y un apéndice que extiende el informe hasta la 151, con todos los datos tributarios y de balance de las empresas de la ZEC, que son datos protegidos por ley.

Amortizaciones, volumen de negocio, el pago del Impuesto de Sociedades, desembolsos a la Seguridad Social, empleados, identificación, inversiones... todos los datos de empresas como Kinross, Rolls Royce Marine o el call center de Telefónica se facilitaron a terceros y después, por el error, fueron de acceso público durante una hora.

«El convenio deja claro que no se pueden ceder los datos a terceros. La única excepción es que los solicite un órgano de fiscalización pero a un ajeno, nunca; aunque sea una administración, incluso la propia comunidad autónoma. Son datos protegidos que no se pueden dar». aseguran fuentes de la AEAT, que confirma la investigación abierta para aclarar lo ocurrido. «La información que se ha dado son las entrañas de las empresas y están protegidos por ley. Lo ocurrido evidencia que no se ha actuado bien en la custodia de los datos», manifiestan.

Además de abrir una investigación para determinar si hubo cesión de datos, la AEAT ha reclamado a la ZEC que depure responsabilidades. La Agencia Tributaria le ha solicitado al organismo que haga su propia investigación y comunique si hubo negligencia en la custodia de los datos. El problema, apuntan fuentes cercanas, es que ahora presidirá el organismo una de las personas a las que se dio acceso a los datos. Una vez se determine que hubo cesión, la AEAT tomará medidas. Éstas podrían pasar por la suspensión del convenio y en consecuencia, la AEAT no facilitará más datos.