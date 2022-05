El Gobierno limita el gas a 48,8 euros/MWh con los beneficios extraordinarios de las eléctricas

Aprobada la excepción ibérica del gas. El Consejo de Ministros dio luz verde este viernes en una reunión extraordinaria a la medida que limitará el precio de referencia del gas en 48,8 euros/MWh. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, detalló que la medida supondrá reducir el precio promedio de la electricidad de los 210 euros del megavatio hora que ha marcado este primer trimestre, a 130 euros, es decir, un 40%. «Es una reducción que notarán todos los consumidores en sus facturas, que no tienen nada que hacer para verse beneficiados», explicó Ribera.

Este límite tendrá vigencia durante los próximos doce meses, garantizando un precio medio del megavatio hora mucho más reducido que los extremos a los que ha llegado en los últimos meses. La medida se publicará en el BOE previsiblemente este sábado, aunque podría retrasarse al lunes, y éste será el momento en el que la Comisión Europea estudie y valide formalmente el texto, lo que podría llevar «unos diez días o dos semanas», precisó Ribera. De esta forma, la rebaja de la factura de la luz no la comenzarán a notar los consumidores como mínimo hasta mediados del mes de junio y los más de 11 millones de usuarios del mercado regulado (PVPC) acumularán un año con facturas disparadas.

Los primeros que notarán esta rebaja serán los usuarios con contrato regulado, pero los del mercado libre también se beneficiarán «progresivamente» a medida que vayan renovando sus contratos con las eléctricas. Así, Ribera concretó que el tope del gas supondrá la «mejora inmediata» de la factura del 37% de los consumidores domésticos y el 70% de los industriales, detalló.

¿Y quién pagará esta medida? Se financiará a costa de reducir los beneficios extraordinarios de las compañías eléctricas. «El efecto más inmediato es que la única electricidad que se va a pagar al precio del gas es la generada usando gas natural, eliminando así el efecto contagio al resto de tecnologías que hacía pagar a precio de gas lo que costaba mucho menos», explicó la ministra.

«Para nosotros es importante que esta crisis no lo paguen los de siempre», dijo Ribera, que señaló que el ajuste se podrá hacer gracias a que hay un volumen «relevante» de beneficios de las eléctricas que dejarán de pagarse por parte de todos los consumidores. Y la ministra hizo hincapié en que esta situación no supondrá que las eléctricas entren en pérdidas, al tiempo que criticó que no hayan tenido un «comportamiento más acorde a la situación que estamos viviendo» y hayan lanzado ofertas «más ajustadas» a las necesidades de los españoles.

En este contexto, las palabras de Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, que llamó «tontos» a los usuarios acogidos al mercado regulado, Ribera reconoció sentir un «profundo bochorno» y le recordó que históricamente los consumidores con tarifa regulada siempre han obtenido un mayor ahorro que los del mercado libre.