En una semana más ERTE que en ocho años

Todos los ERTE presentados en Canarias son «por causa mayor» y se están tramitando en un plazo de cinco días. Santana señala que, por el momento, no se ha encontrado ninguna «situación fraudulenta» en los expedientes presentados y de ahí, que hasta ahora no se ha descartado ninguno en las islas.

Mensaje a los trabajadores

Santana lanza un mensaje de tranquilidad a los trabajadores y recuerda que los ERTE suponen una garantía de compromiso de mantenimiento del empleo y que sus contratos solo están suspendidos. «Cuando pase esta situación de crisis los trabajadores irán recuperando el empleo», apunta. El viceconsejero informa que todos los trabajadores en un ERTE cobrarán la prestación por desempleo (el 70% de la base de cotización de los últimos seis meses) aunque no hayan cotizado el mínimo y estarán percibiendo mientras dure el expediente de regulación. Finalmente, Santana llama a los trabajadores a que no acudan a los servicios de atención del SCE a realizar consultas, ya que la avalancha de los últimos días ha llegado a colapsar el sistema. «Los trabajadores tienen que estar tranquilos. Ellos no tienen que hacer nada para poder cobrar la prestación», indica.