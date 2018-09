Seguridad Integral tiene un agujero de 70 millones que fuerza su cierre

Las Palmas de Gran Canaria

Los esfuerzos del nuevo administrador de Seguridad Integral Canaria (SIC), Héctor de Armas, por mantener a flote la sociedad y seguir adelante con la empresa que adquirió en junio de este año al empresario Miguel Ángel Ramírez parece que serán en vano. Así de desprende del informe provisional que ha realizado Juan Carlos Santos, el administrador concursal que lleva el expediente de Seguridad Integral, que presentó el concurso de acreedores en diciembre de 2017.

Tras realizar un análisis exhaustivo de las cuentas de Seguridad Integral, analizar sus balances y la situación de su activo y de su pasivo, el administrador concursal concluye que, pese a que «la empresa tiene la intención de continuar con su actividad», la situación de déficit que presenta la «aboca a su liquidación». Es en concreto en la página 73 de este sesudo informe de 76 páginas en las que el administrador cuantifica en 70,5 millones el agujero de esta empresa y que hacen imposible que pueda remontar.

30,1 millones es el déficit patrimonial de la sociedad y 40,2 millones de euros más son créditos concursales que tiene pendientes.

Según el administrador concursal, pese a contar con activos, incluidos inmuebles y unidades de negocio, estos «son claramente insuficientes para cubrir el importe del pasivo exigible» (los 70,5 millones). «La empresa tiene intención de continuar con su actividad, con unas dimensiones más conservadoras, adaptadas a las circunstancias actuales. Está convencida de que (...) será suficiente con un aplazamiento en los vencimientos de sus compromisos de pago. Piensa que no necesitará de una quita para remontar la situación actual. No obstante, después del análisis realizado (...) debe señalarse que las previsiones y planes de la sociedad carecen de una base sólida para dar por buenas las expectativas de la deudora», señala de forma rotunda el administrador concursal Juan Carlos Santos. Y así lo recalca en las conclusiones: «plantearse un valor de la compañía (por Seguridad Integral) en continuidad no parece una postura realista».