Marta Ortega sustituirá a Pablo Isla como presidenta de Inditex en abril

Vuelco en la cúpula de Inditex. El consejo de administración de la compañía ha aceptado la renuncia de Pablo Isla como presidente del grupo en un acuerdo que, según expresa en un comunicado el gigante textil, ha sido de «mutuo acuerdo». El movimiento ha precipitado la decidisión para que Marta Ortega, hija de Amancio Ortega, asuma el cargo a partir del próximo 1 de abril, momento hasta el que Isla se mantendrá al frente del grupo.

Según consta en el comunicado remitido por Inditex a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) antes de la apertura de las bolsas, Ortega también será nombrada consejera dominical para la cobertura de la vacante.

Tras agradecer la contribución de Pablo Isla «no solo a nuestro Grupo, sino también a la industria de la moda en general», la hija del fundador de Inditex explica que ha vivido esta empresa desde su infancia «y he aprendido de todos los grandes profesionales con los que he trabajado durante los últimos 15 años. Siempre he dicho que dedicaría mi vida a desarrollar el legado de mis padres, mirando al futuro pero aprendiendo del pasado y al servicio de la compañía, nuestros accionistas y nuestros clientes, en el lugar donde se considere que soy más necesaria».

Marta Ortega ha desarrollado su actividad en distintas áreas del Grupo durante los últimos 15 años y, en particular, ha dirigido el reforzamiento de la imagen de marca y propuesta de moda de Zara, área que seguirá supervisando. Bajo su liderazgo se han materializadocampañas con los más reputados creativos del sector como Steven Meisel, Fabien Baron, Templer o Luca Guadagnino, así como el lanzamiento de nuevas colecciones premium, incluyendo Zara SRPLS y Charlotte Gainsbourg by Zara.

«Me siento profundamente honrada y comprometida por la confianza que se ha depositado en mí y enormemente ilusionada por el futuro que entre todos vamos a acometer», añade la directiva en el comunicado.

Por su parte, Pablo Isla también ha querido agradecer el apoyo y la confianza depositada en su figura para situarse al frente de la compañía en un proceso que comenzó en 2011 con la sustitución de Amancio Ortega, aunque desde 2005 había ocupado el cargo de vicepresidente y consejero delegado. «Ahora creemos que es el momento de abordar esta nueva etapa, con Marta Ortega como Presidenta y Óscar García Maceiras como Consejero Delegado, cuya designación ya se anticipaba desde su incorporación a la empresa por su capacidad y cualidades», explica.

Y aquí otro de los movimientos estratégicos en la cúpula del Grupo. García Maceiras, que ha sido nombrado CEO «con efectos inmediatos», ocupaba hasta ahora el cargo de Secretario General y del Consejo de la compañía, mientras que José Arnau Sierra se mantiene como Vicepresidente del Consejo de Administración.

García Maceiras sustituye en el cargo a Carlos Crespo, que ocupaba esa posición de consejero delegado desde 2019 y ahora ha sido nombrado director general de operaciones, transformación sostenible y digital en Inditex, «con la finalidad de seguir impulsando estos ámbitos, de la máxima relevancia en la estrategia del Grupo».

Por otro lado, Javier Monteoliva, Director Jurídico de Inditex y Vicesecretario del Consejo de Administración hasta la fecha, ha sido nombrado Secretario General y del Consejo.

La nueva estructura organizativa incorpora además un Comité de Dirección, compuesto por directivos procedentes de distintas áreas corporativas y del negocio, y con una larga trayectoria en el Grupo. Unos cambios con los que la compañía culmina el proceso de relevo generacional iniciado hace ya una década y que serán sometidos a votación en la próxima junta general de accionistas de la compañía.